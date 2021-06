Měli předpisově nasazené roušky, dělil je předpisový rozestup. Na tribuně pro čestné hosty ve Wembley se při úterním zápase Česka s Anglií potkali princ William, vévoda z Cambridge, a slovinský právník Aleksander Čeferin, toho času šéf UEFA.

Proč je na tom něco divného? Přesně před týdnem Čeferin pobýval v Mnichově, kde mj. jednal o budoucnosti evropských klubových soutěží a osnoval další kroky proti zástupcům tvz. „vzbouřenecké“ superligy.

Potíž spočívá v tom, že návštěvníci Velké Británie ze zahraničí (s výjimkou zemí ze „zeleného seznamu“ jako jsou Austrálie, Island, Izrael či Nový Zéland) musejí po příletu do desetidenní karantény. To se v Čeferinově případě příliš nesrovnává s vysedáváním ve Wembley v přítomnosti dalších celebrit a VIP.

Výjimky, výjimky, výjimky

Jistě – fotbalové týmy a jejich doprovod mají vyjednané výjimky, podobně jako důležití státní zaměstnanci a podobně. Nepřekvapí, že šéf UEFA a jeho lidé si takové „propustky“ umí sehnat také. Jde ale o typický příklad výhody, která je pro běžné fotbalové fanoušky (jejichž zájmy se Čeferin a spol. často ohánějí) zcela nedostupná.

„Tento turnaj představuje pro lidi světlo naděje. Ukazuje totiž, že se vracíme k normálnějšímu způsobu života,“ uvedl Čeferin poté, co byla po lítých jednáních povolená kapacita Wembley na závěrečné duely turnaje zvýšena na 75 procent hlediště.

Co by si o slovech šikovného funkcionáře pomyslela třeba skupinka chorvatských fanoušků, která letěla na zápas svého týmu ve Skotsku, a musela se ještě před přistáním s letadlem ve vzduchu obrátit (nakonec skončila v Praze)?

Drama nad Skotskem

„Pronajali jsme si soukromé letadlo, sehnali jsme lístky na zápas. Byli jsme šíleně šťastní,“ řekl pro web Zadarski.hr Sebastian Jagič Njare, jeden ze zmíněných nadšenců.

„Když už jsme byli nad Skotskem, pilot nám řekl, že ho právě informovali o tom, že musíme opustit skotský vzdušný prostor a že nás kvůli pandemii nenechají přistát,“ popsal fanoušek. „Není lehké dát dohromady tolik peněz a uprosit naše ženy, aby nám dovolily jet. A pak to dopadne takhle,“ litoval.

Jistě, entuziastičtí Chorvaté by udělali lépe, kdyby si místo hledání co nejlevnějšího soukromého letu dopředu zjistitili, co a jak. Evropa se možná pomalu vrací k normálu, rozhodně zatím ale není možné jen tak si koupit lístek na zápas kdekoli v cizině a na poslední chvíli vyrazit. Pokud tedy nejste významný bafuňář z UEFA…

Jiná věc je, že řada evropských politiků včetně německé kancléřky Angely Merkelové či italského premiéra Maria Draghiho není příliš šťastná, že Čeferin uspěl ve snaze navýšit diváckou kapacitu na závěrečné bitvy turnaje. Považují to za riziko pro celý kontinent.