„Po počátečním respektu, kdy tam byla tyčka a potom padla branka, jsme se oklepali a hru vyrovnali. Kvalita v útočné fázi ale byla jednoznačně na straně soupeře. Když to rozběhl Sterling nebo Saka, tak to bylo nebezpečné už z jejich vlastní půlky. My jsme je nedokázali zastavit,“ uznal.

Šilhavý litoval promarněných šancí v první půli. „Dostali jsme se do dvou šancí, kdyby to skončilo brankou, mohlo se to vyvíjet jinak. Byly tam pasáže, kdy jsme byli na míči. Ale chyběla nám větší kvalita směrem dopředu.“

Co hráč, to hvězda

Český kouč naopak vyzdvihl dovednosti všech hráčů Albionu. „Co hráč, i na lavičce, to hvězda. Anglie je velký favorit na vítězství v turnaji,“ pokyvoval hlavou v televizním rozhovoru.

#ENG got the job done against #CZE at Wembley through a Raheem Sterling goal and finish top of Group D ?#Euro2020 — Sky Sports (@SkySports) June 22, 2021

„My jedeme na maximum. Proti týmům jako Chorvatsko a Anglie bylo vidět, že pokud nepodáme týmový výkon úplně na hraně a ještě nebudeme mít štěstí… Můžeme je porazit třeba jednou z pěti zápasů, ale kvalita je jednoznačně na jejich straně.“

Přesto půjdou Češi do osmifinále s odhodláním postoupit. „Je to jeden zápas, může se stát cokoliv. Můžeme překvapit a jít dál. Určitě se o to popereme,“ slíbil Šilhavý.

O soupeři se rozhodne až ve středu. Rýsuje se souboj s Nizozemskem v Budapešti.