Teplice, Slovácko, Olomouc, v poslední dekádě i Plzeň. A samozřejmě pražské stadiony Letná a Eden. Tam všude je či byla česká fotbalová reprezentace doma. Jenže čas od času musí národní tým i ven. Kam už Češi vycestovali?

V rámci evropských soutěží zastřešených organizací UEFA je hlavní město Ázerbájdžánu Baku místem, kam vede jedna z nejdelších cest vůbec. Od Prahy je vzdálené vzdušnou čarou necelé tři tisíce kilometrů, takže překonává Jerevan v sousední Arménii nebo islandský Reykjavík, kde se český nároďák v minulosti také představil.

Češi do Baku necestují poprvé. Do Ázerbájdžánu zavítali už v říjnu roku 2017, v rámci kvalifikace na MS tam národní tým zvítězil 2:1 po gólech Jana Kopice a Antonína Baráka.

Česko - Ázerbájdžán, Baku, rok 2017. Zdroj: ČTK/ABACA

Baku překonává v rámci evropského kolbiště jen cesta do Kazachstánu z roku 2014. Nur-Sultan, jenž byl dějištěm kvalifikačního utkání o postup na Euro 2016, je vzdálený ještě o tisíc kilometrů víc.

V Africe "jen" do Maroka

A co výpravy na ostatní světadíly? Fotbaloví vyslanci České republiky se v minulosti představili v Severní Americe, v Africe i v Asii – tam okusili prostředí Arabského poloostrova i Dálný východ.

Na americkém kontinentu odehrála reprezentace České republiky dvě přátelská utkání v květnu roku 2010. Dějištěm byla města Jersey City a Hartford.

Veškeré výpravy do Afriky hostila marocká Casablanca. Ta sice leží na samém severu kontinentu při pobřeží Atlantiku a skoro „nadohled“ od Španělska, i tak to tam z Prahy trvá podobně jako do Jerevanu.

A teď hurá do Asie. Pomineme-li středoasijský Kazachstán, který navzdory své poloze náleží pod evropskou fotbalovou unii, zbývají dvě destinace, kam se Češi na svých cestách za fotbalovými duely vydávali.

Poprvé do Kuvajtu

První častější zastávkou je Arabský poloostrov. Tam se reprezentační výběr České republiky poprvé představil už v prosinci roku 1995 v Kuvajtu, v dalších letech potom následovaly návštěvy saúdskoarabského Rijádu (Konfederační pohár 1997), Al Ajnu ve Spojených arabských emirátech (Turnaj čtyř zemí 2009) a naposledy v listopadu 2017 sehrál český tým dva přáteláky v katarském Dauhá.

Pomyslnou pouť kolem světa zakončíme na Dálném východě. V květnu 1998 se Česká republika zúčastnila Kirin Cupu v Japonsku, následně se hned po jeho skončení zastavila při přátelském utkání i v jihokorejském Soulu. V únoru roku 2000 se potom představila v Hongkongu.

Následovala dlouhá pauza, další cestou do této oblasti byl až další japonský Kirin Cup v roce 2011.

Dosud poslední cestou na východ Asie byla výprava na China Cup do čínského Nan-Kingu na jaře roku 2018. Pro úplnost - do Japonska je to vzdušnou čarou přibližně 9 tisíc kilomtrů a Soul, Nan-king a Hongkong jsou jen „o pár set" kilometrů blíž.

V porovnání se s výše zmíněnými štrekami je výprava do Baku za sobotním čtvrtfinálovým duelem přeci jen o něco málo schůdnější. Přesto adresu utkání s Dánskem asi chápe jen Michel Platini, slavný fotbalista a funkcionář, který stál u zrodu myšlenky roztříštit mistrovství, kam jen to půjde.