„Psychicky to opravdu není jednoduché. Vemte si, že kluci jsou zavření už od konce května,“ upozorňuje Kraják, jenž se nezabývá pouze čistou kondiční přípravou, ale rovněž regenerací, stravováním či správným uspořádáním spánku.

Jsou hráči na hraně únavy? Mají za sebou čtyři zápasy, plus dva přípravné. Do toho přelety. Nyní je čeká dlouhá cesta do Baku na čtvrtfinále s Dánskem.

Samozřejmě, všechno se nasčítá. Systém je nešťastný, možná bych řekl, že až blbě udělaný. Po fyzické stránce před nimi musím smeknout klobouk.

Z jakého důvodu především?

Přijeli po konci sezony, někteří mají za sebou více než padesát utkání. Navíc to byl zvláštní ročník, program se přerušoval, pak se hrálo středa neděle. Je jasné, že hodně z nich přijelo v ne úplně špičkovém stavu. Nejprve museli doléčit zranění, poté se dát dohromady kondičně. Třeba i proto nám nevyšel první zápas s Itálií.

Promítá se do fyzična i psychika?

Samozřejmě. Kluci jsou už třicet dnů zavření, navíc v bublinách, i když ne tak striktních, fungovali celý rok. Teď jsou navíc bez rodin. Je to složité.

Pokračujte.

Působí na ně dva faktory. Systém turnaje, který je rozptýlený po celé Evropě a vlastně i Asii, tedy cestování. Do toho covid, který jim nedovolí vyjít z bubliny. Přísná pravidla se opravdu dodržují, na jedenadvacítce to bylo stejné. Minimalizován je i kontakt s personálem na hotelu.

Jak se bránit ponorkové nemoci?

Ta může nastat, to je jasné. Proto se mi líbilo, jak byli kluci třeba na střelnici nebo Holanďané na bowlingu. Takové akce vítám. Je potřeba se rozptýlit, zabavit. Jinak by to bylo na hlavu.

Nyní čeká reprezentaci dlouhý let do Baku. Lze se ubránit tomu, aby se promítl na výkonu?

Strašně důležitá bude adaptace. Kdybych volil já, vyrazím minimálně čtyři dny dopředu, ale to není možné. Nedá se nic dělat.

Co může být problém?

Letí se přes časová pásma, je tam posun tří hodin. Objeví se jet lag (pásmová nemoc, pozn. red.), s tím se bude muset tým vyrovnat. Bude nutné zvolit vhodnou formu regenerace, potravinové doplňky, například magnesium. Kluci jsou zvyklí na přesuny, ale pro některé to bude nové. Právě kvůli změně času.

Přizpůsobil byste se, nebo byste zachoval vlastně český čas a jel podle něj?

To je dobrá otázka. (usmívá se) Kdyby mohla být reprezentace na místě dřív, zvolil bych přizpůsobení se. Ale v tomhle případě bych zůstal ve stejném rytmu. Je příliš málo času dělat změny. Ale jsem si jistý, že kolem týmu jsou odborníci. Ti řeknou klukům, kdy mají jít spát, jestli mají usnout v letadle, co a kdy jíst, pít. Je to potřeba, není možné přijmout názor: Jsou to sportovci, nějak to zvládnou.

Euro se protahuje a krátí se čas na dovolenou pro hráče před další sezonou. Slavia vstoupí do ligy třetí víkend v červenci a do předkol Ligy mistrů první týden v srpnu.

Každý klub má své cíle, ale musí se dívat i do budoucna. Tato sezona byla strašný nápor na tělo. Chápu, že týmy potřebují své opory, ale po Euru by měly dostat aspoň deset dnů dovolené. Vím, že léto strašně letí, ale je nutný nadhled.

Někteří hráči na Euru nenastupují, například slávista David Zima. Nebudou fyzicky zanedbaní?

Ne. (usmívá se) Pavel Čvančara, kondiční trenér áčka, je, jak ho znám, velice důsledný. Kluci dotrénovávají, nenechá na nich nit suchou. Opravdu nejsou na Euru na dovolené.