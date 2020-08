Vedení znojemské radnice ústy místostarosty Jakuba Malačky naznačilo, jaké tipy na umístění probírali. „Umístění sochy jsme konzultovali jak se spolkem, tak s autorem uměleckého díla i s architektem, který projektoval Horní náměstí. Celkem jsme se shodli na pěti lokalitách v centru města. Zvažovali jsme však i další návrh, který jsme obdrželi,“ sdělil Malačka.

Jak dodal, nakonec se všichni, kdo umístění mohli ovlivnit, shodli na místě v Hradní ulici. „Vybrali jsme místo kousek před Enotékou. Ještě není rozhodnuto, čekáme na souhlas památkové péče,“ řekl Malačka s tím, že na soše začal sochař již pracovat.

Přesné umístění, o kterém rozhodovali znojemští radní v koordinaci s autorem sochy, spolkem Pomník zakladatele měst i architektem má být podle zjištění Deníku u zdi v rohu před Enotékou. Socha má stát čelem k ulici Přemyslovců a bude v uzamykatelném areálu Hradní ulice.

Král by vítal návštěvníky

To se nelíbí například Janu Kesslerovi. „A co tak mezi horní bránu a Komerční banku? Do míst, kde byla telefonní budka. Kdo jiný by lépe uvítal návštěvníky v královském městě Znojmě, než sám král? Pokud musíme sochy zavírat za plot, tak je snad lepší je ani nestavět,“ myslí si Kessler.

Rozladění s budoucím umístěním neskrývá historik Jiří Kacetl. „Náš návrh na umístění má jasné výhody a důvody v odborné rovině. Socha v autorem navržené podobě s listinou v ruce by byla orientována historickému jádru zády. Na podstavci by tedy vítala každého příchozího, občana či návštěvníka, který průjezdem zmíněného barbakanu brány vchází do města. Symbolické by bylo, že za zády sochy krále pozorovatel spatří v průhledu Velké Michalské ulice radniční věž – symbol městské samosprávy – a vpravo pak též zvonici chrámu sv. Michaela, tedy nejstaršího kostela na území města, který v roce 1226, na rozdíl od sv. Mikuláše, který patřil premonstrátům v Louce, zůstal v rukou krále,“ upozornil Kacetl.

Pokud tedy památkáři na návrh umístění do Hradní ulice kývnou, mohla by se tam socha objevit ještě letos.