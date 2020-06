Z Velkých Hamrů se sem přestěhovalo Muzeum socialistických vozů. Složité stěhování automobilů a motorek spolu s úpravou desítky let nevyužívaných výrobních hal trvalo osm měsíců. Poprvé tu otevřou v sobotu 30. května v deset hodin dopoledne.

A bude to velkolepé otevření, jemuž budou sekundovat třeba i profesionální hasiči z Jablonce, kteří přijedou představit i svého autoveterána. „Pořádně nám tady zahoukají, aby lidé věděli, že otevíráme,“ popsal předseda zapsaného spolku Motorgate, který muzeum provozuje, Pavel Kadaš.

Muzeum pak otevřou jak nadšenci ze spolku, tak představitelé měst Velké Hamry a Železný Brod. Součástí expozice muzea jsou i velmi zajímavé kousky, například jeden z pouhých čtyř vyrobených prototypů Škody 120 LS Furgonet.

První den muzeum láká na dobrovolné vstupné, v neděli pak zve do svých útrob děti zdarma v rámci Dne dětí. „Pro děti připravíme například zkoušky na autotrenažérech, které se používaly v autoškolách, připravíme jim vybrané auto, kde se mohou vyfotografovat,“ nastínil Kadaš.

Zatím se uvnitř hal mezi zaparkovanými vozy stále horečně pracuje. Jeden z dobrovolníků Karel Pecháč dokončuje oddělení dílny od výstavních prostor. „Pak musím přivrtávat tyčky na provaz oddělující návštěvníky od exponátů,“ naplánoval si další přípravy.

Pavel Kadaš také musí nastartovat svou výstavní ifu s výsuvným žebříkem, aby k vjezdu do areálu umístil poutače. „Je toho ještě dost co ladit, to ale už zvládneme za provozu,“ řekl.

Původně tu chtěli symbolicky otevřít 25. února, to se ale vzhledem ke stavu vnitřních prostor nepodařilo. „Pak jsme chtěli otevřít na první jarní den, to nám ale překazila opatření proti koronaviru. Tak to vyšlo až na 30. května. Naštěstí ta opatření už padají,“ připomněl Pavel Kadaš.

Automobily jsou ve většině majetkem členů spolku, z velké části jsou pojízdné. V minulosti spolek zapůjčoval auta i na natáčení. Třeba do seriálu Vyprávěj. Vystavené vozy jsou ale také zapůjčené, třeba ty hasičské. „Chceme sem dostat historické vozy i od dalších hasičských sborů z okolí, třeba ve Bzí mají hasiči dalšího krásného zila,“ sdělil Kadaš.

Obraz doby minulé

Muzeum socialistických vozů vzniklo v roce 2011 s cílem prezentovat motorismus východního bloku z 50. až 80. let minulého století i obraz doby, a připomenout tak návštěvníkům časy nedávno minulé. Desítky vozů, které se ještě před několika lety proháněly po silnicích a ještě dříve na ně lidé stáli frontu před národním podnikem Mototechna, byly původně prezentovány v muzeu, jež se nacházelo ve středočeské vesničce Kozovazy.

Později byla nejen z nich sestavena expozice otevřená v roce 2014 ve Velkých Hamrech, odkud se přestěhovala do Železného Brodu. Tam však musela skončit. „Proti rozhodnutí majitele objektu, kde u nás muzeum fungovalo, nemůžeme nic dělat. Ale odchodu muzea je mi líto,“ sdělil starosta Velkých Hamrů Jaroslav Najman.

Muzeum bylo kvůli stěhování uzavřeno osm měsíců a za tu dobu se dostalo do hluboké ztráty. Spolek kvůli provozování muzea založil transparentní účet 2000622730/2010, přes který mohou příznivci socialistických vozů muzeum podpořit.