Vyšetřování v režii brněnského gestapa prověřovalo možnou vinu zřízence Hájka i výpravčího Dvořáka, ale oba byli nakonec propuštěni bez trestu, neboť lidé vstoupili do kolejiště na vlastní nebezpečí. Protektorátní vláda odškodnila pozůstalé celkovou částkou 200 tisíc korun. Po 50 tisících navíc přispěli protektorátní prezident Emil Hácha a říšský protektor Konstantin von Neurath.

Lidi v kolejišti tak nikdo včas nevaroval. Rychlík, který se náhle vynořil ze tmy, najel přímo do nich.

Nemohli bohužel vědět, že tento vlak byl onoho osudného rána pozastaven, protože přednost musel podle válečného nařízení dostat blížící se vojenský transport, který byl o téměř hodinu a tři čtvrtě opožděn. A nevěděli ani to, že po koleji, do níž právě vkročili, se k nádraží žene ještě jeden opožděný vlak, a sice pražský rychlík.

Viditelnost přitom v časné ranní době nepřesahovala více než pár metrů. Kvůli přísnému nařízení o zatemnění nebyly nádražní budova ani perón osvětleny, nesvítil ani domek židenického výpravčího. Částečně zatemněná světla měly i blížící se vlaky. Cestující podle zvyku čekali, že se první tlumená světla vynoří zprava, odkud pravidelně přijížděl osobák, jenž je dopravoval do strojíren. V čase, kdy se obvykle objevoval, vykročili do kolejiště, aby se mu přiblížili.

Třináct kilometrů od Židenic, v Adamově u Blanska, stojí Adamovské strojírny. Ty se s vypuknutím druhé světové války a se zřízením Protektorátu Čechy a Morava změnily na německou zbrojovku vyrábějící pušky a z Brna do nich denně dojížděly stovky totálně nasazených, zejména mladých lidí.

Byla ještě tma. Na nádraží v brněnských Židenicích se v tu chvíli tísnilo na nevelkém peróně kolem tisíce lidí. Nic neviděli – psal se čtvrtek 18. září 1941 a všude platilo přísné nařízení o zatemnění. Ve tmě také vykročili do kolejiště, protože na další koleji čekali svůj vlak. Měl přijet zprava. Místo něj se však zleva vyloupla ztlumená světla opožděného rychlíku, který se řítil přímo do nich…

