„Poptávka o umístění je opravdu velká a letos nezvyklá. Vidím to i u jiných domovů. V rodinách dochází vlivem koronavirových opatření častěji k různým problémům, které eskalují, rodiče asi nemají dostatečné příjmy,“ potvrdil nebývalý zájem ředitel novostrašeckého dětského domova Alexandr Krško.

V současné době je podle něj oproti minulosti zhruba dvojnásobný počet požadavků na umístění dítěte. „Během jednoho měsíce volají orgány sociálně-právní ochrany dítěte přibližně dvacetkrát,“ doplnil Alexandr Krško, který má aktuálně v domově 22 dětí a u dalších dvou dětí se čeká na soudní rozhodnutí.

Naopak na adopci má současná situace podle ředitele vliv pouze minimální. „Nyní máme v přípravě na pěstounskou péči jedno dítě, které je na dlouhodobém pobytu u potencionálních pěstounů. Je sice pravda, že se nám to trochu pozastavilo, čekali jsme, že soud rozhodne před několika měsíci a zatím nerozhodl, ale koronavirus na to vliv nemá. Podobné je to i u jeho sourozenců, které připravujeme na návrat zpět do rodiny. Proces se zpomalil, ale ne kvůli plošným opatřením,“ podotkl Krško.

Některé děti se podobně jako na jaře musí popasovat s distanční výukou a navíc se musejí vypořádat s omezením kontaktu s okolím a vrstevníky. Přesto podle ředitele novostrašeckého dětského domova nelehkou situaci zatím zvládají poměrně dobře. „Pouze náctiletí mají trošku problémy, neboť mají tendenci více komunikovat s kamarády, ale dá se to zvládnout. Děti sice nechodí na vycházky, ale tráví spoustu času v našem areálu na hřišti nebo chodí do lesa. S kamarády pak komunikují přes skype,“ poznamenal ředitel.

Situace je komplikovaná i pro vychovatele, kteří musejí být s dětmi kvůli distanční výuce již od rána. Naštěstí kromě jedné pracovnice, která je v pracovní neschopnosti není nikdo v karanténě, a tak se dá i toto náročné období překlenout.

„Pro děti je distanční výuka náročná a vychovatelé jim musí asistovat a dohlížet, aby plnily úkoly, které od učitelů dostanou. Vzhledem k tomu, že první dva ročníky a speciální škola jsou opět v prezenční výuce, se nám trochu ulehčilo, takže s těmito dětmi jsou vychovatelé hlavně odpoledne, kdy mají školní přípravu,“ popsal ředitel novostrašeckého domova.

Podle Krška je podzimní distanční výuka jednodušší hlavně v tom, že většina škola sjednotila používání aplikací na jedinou – MS Teams. Pouze v jedné škole ještě probíhá výuka přes skype. „Na jaře to ale bylo mnohem horší, jedno děvče se třeba muselo připojovat do šesti aplikací, neboť každý učitel měl jiný způsob předávání úkolů. Pro některé jsme museli dokonce chodit do školy či sběrného místa v galanterii,“ konstatoval Krško, který je vděčný nejen svým zaměstnancům za stoprocentní nasazení, ale i spolupracujícím organizacím. „Ty nám pomohly sehnat technické vybavení k distanční výuce, jako notebooky a stolní počítače, za což jim, stejně jako mým zaměstnancům velice děkuji,“ dodal.