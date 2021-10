Sdružení obcí a spolků s názvem Koridor D8, kde jsou členy dotčená města, obce i spolky, se proto snaží ještě před projektovou přípravou VRT vyřešit negativa dálnice D8. Obávají se, že přibližně 30 kilometrů dlouhé stavby v podobě rychlodráhy a dálnice vedle sebe ještě zvýrazní současná negativa, především hlukové zatížení.

Trasa vysokorychlostní trati (VRT) Podřipsko.Zdroj: Správa železnicKromě středočeských měst a vesnic se do sdružení zapojily také obce z Litoměřicka. Jedná se o Černouček, Straškov-Vodochody, Mnetěš, Vražkov a Kleneč. Starosta Vražkova Vojtěch Poláček uvedl, že už nyní je prakticky celá obec postižená hlukem z provozu na dálnici. Ta je od prvních vražkovských domů vzdálená jen asi 350 metrů.

„Plánovaná vysokorychlostní trať má být k vesnici ještě blíže, navíc asi deset metrů nad povrchem, protože bude muset překonat silnici vedoucí do obce. Usilujeme tedy o to, aby vedla co nejblíže k dálnici a bylo tam instalováno odhlučnění, které by zároveň odhlučnilo i dálnici,“ řekl Poláček s tím, že bez tohoto opatření si stavbu nedokáže představit.

Dvě velké stavby vedle sebe

Omezit co nejméně dopady hlukové zátěže požadují také ve Straškově-Vodochodech, který leží na druhé straně dálnice od Vražkova.

„Nechci říci, že proti VTR budeme bojovat, ač mám proti tomu vlastní výhrady. Chceme ale, aby ministerstvo dopravy a Správa železnic zohlednili skutečnost, že tu povedou dvě velké stavby vedle sebe. Všude jinde by měly být nějak zatrubněné, ale tady trať vyplouvá na povrch,“ poznamenal starosta Straškova-Vodochod Ondřej Švec s tím, že sdružení chce nastavit takové podmínky, tak aby stavba co nejméně ovlivnila život v obcích.

Trasa vysokorychlostní trati (VRT).Zdroj: Správa železnicSoučástí požadavků dotčených obcí je také vypracování nezávislé studie v linii trasování VRT, tak aby byly odstraněny možné negativní dopady na okolní krajinu.

Právě úsek s názvem VRT Podřipsko má být z celé trasy Drážďany-Praha postavený jako první. Správa železnic v uplynulých dnech vyhlásila architektonickou soutěž na podobu terminálu VRT u Roudnice nad Labem. Vítězný návrh chce Správa železnic představit už na začátku příštího roku.

„Cestujícím kromě rychlého železničního spojení s Prahou, Ústím nad Labem, Brnem nebo Německem nabídne parkování nebo linky návazné hromadné dopravy,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Terminál má být také napojen na lokální trať spojující Roudnici se Straškovem a na dálnici D8.

Předpoklad zahájení stavby VRT Podřipsko je podle SŽ v roce 2027, o tři roky později pak počítá s uvedením do provozu.