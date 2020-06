Novináři měli možnost prohlédnout si výsledek rekonstrukce stavby z poloviny 19. století v pátek – z Dejvic se zástupci médií vydali přes Bubny a ostrov Štvanice a kolem Karlína až na Masarykovo nádraží. Od pondělí už tudy pojedou vlaky zajišťující provoz na osobních a spěšných linkách z Prahy do Kladna a Kralup nad Vltavou.

Oproti původním plánům se práce o zhruba půl roku zpozdily kvůli horšímu stavu viaduktu, než se předpokládalo. Investice se ze stejného důvodu také o půl miliardu prodražila, celkové náklady nakonec činí 1,96 miliardy korun.

„Rekonstrukce se řadí mezi unikátní stavební projekty Správy železnic. Šlo o první takto velkou opravou v jeho 170 let dlouhé historii. V tomto případě se dá bez nadsázky říct, že nezůstal kámen na kameni. Ale výsledek stojí za to, což ocení nejen obyvatelé a návštěvníci Prahy, ale především cestující ve vlacích,“ prohlásil Jiří Svoboda, generální ředitel státní organizace. Páteční prohlídky se zúčastnili rovněž premiér Andrej Babiš (ANO) a Karel Havlíček (za ANO), ministr pověřený řízením dvou vládních resortů včetně dopravy.

Oblouky upraví magistrát

V budoucnu by se měly obnovit i prostory pod oblouky, kde vzniknou kavárny či ateliéry. Pražský magistrát chce kvůli tomu zažádat v létě o územní rozhodnutí na úpravu okolí Negrelliho viaduktu v Karlíně. Stavební práce by měly začít za dva roky.

Svoboda dodal, že Správa železnic chystala pro veřejnost slavnostní otevření na Den dětí. První červnový den mohly jezdit po opraveném Negrelliho viaduktu parní lokomotivy, jenže plány zhatila epidemiologická situace a opatření proti šíření nemoci covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru.

Plánovaná akce však podle ředitele Svobody zřejmě proběhne až začátkem příštího školního roku.

Během rekonstrukce bylo opraveno 100 cihlových, pískovcových a žulových kleneb, z nichž osm překračuje Vltavu. Celkem 19 kleneb muselo být kompletně rozebráno a znovu sestaveno. Zmodernizoval se také železniční spodek a svršek, což umožní zvýšení traťové rychlosti ze 40 km/h na 60 km/h a také plynulejší a bezpečnější provoz. Na trať nyní může vyjet až 14 párů vlaků za hodinu. Vyměněny byly na některých místech i mostní konstrukce.

Stavební inženýři mysleli rovněž na protipovodňovou ochranu v Karlíně a Holešovicích. „V mostních pilířích na obou březích Vltavy je zabudována konstrukce, do které se v případě nebezpečí osadí mobilní baiéry,“ uvádí Správa železnic v tiskové zprávě. Podle ní obyvatelé okolních domů ocení fakt, že trať byla vybavena také antivibračními rozhožemi, které sníží hluk. Nechybí ani moderní zabezpečovací systémy.

České dráhy uvedly, že díky otevření Negrelliho viaduktu se změní jízdní řády spojů do Kladna či Kralup nad Vltavou, protože cesta do centra metropole se zkrátí asi o sedm minut. Na své původní trasy se tak vrací linky S4, S5 a R45. „Tyto spoje se vyhnou silně vytížené křižovatce tratí v oblasti Balabenky. Doprava by tak měla být plynulejší a spolehlivější,“ uvedl obchodní ředitel Regionálního obchodního centra ČD pro Prahu a Středočeský kraj Jakub Goliáš.

Pozor, ruší se zastávka na Vltavské

Vlaky na trase do Kralup nad Vltavou stejně jako v minulosti pojedou z Podbaby do původní zastávky Praha-Holešovice zastávka a vyhnou se novému holešovickému nádraží. Tam i nadále zamíří rychlíky z Děčína a Ústí nad Labem (linka R20), které pojedou nadále na pražské hlavní nádraží.

Jak upozornila magistrátní firma Ropid, která organizuje městskou hromadnou dopravu v Praze a okolí, osobní vlaky z Kladna budou opět zastavovat v Bubnech u staré nádražní budovy. U těchto příměstských linek se tak zruší zastávka Praha-Bubny Vltavská, která byla blíže přestupu na metro C. Rychlíky zastaví až na Masarykově nádraží jako před výlukou.

Historie a fakta

Negrelliho viadukt je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanice s Bubny. Stavba dlouhá 1100 metrů je památkově chráněná. Jméno má po staviteli Aloisi Negrellim. Karlínský viadukt byl postaven jako součást drážďanské větve projektu Severní státní dráhy Olomouc–Praha–Drážďany.

„Bohužel zachování zastavování blíže metra Vltavská je nyní vyloučeno proto, že vlaky budou pokračovat přes výhybky na Negrelliho viadukt – musí zastavit před odjezdovými návěstidly, která jsou ve stanici Praha-Bubny umístěná cca 250 metrů severněji, než bylo dosud provizorní nástupiště u slepé koleje,“ vysvětlil Ropid s tím, že v rámci modernizace trati na ruzyňské letiště se počítá s vybudováním nové stanice Praha-Bubny v místě současné provizorní zastávky.

Podle Správy železnic by mělo být kompletně hotovo do roku 2028. Vlakové spojení centra Prahy s letištěm vyjde na více než 31 miliard korun.

Další úseky (celkem jich je sedm) se podle státní organizace začnou stavět za dva roky, v plánu je rovněž rekonstrukce Masarykova nádraží. Na druhou stranu podobných projektů a slibovaných termínů už viděli (nejen) Pražané nespočet…