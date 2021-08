Tradiční závod. Historická auta vyrazila do Bratislavy, v sobotu se vrátí

ČTK





Do závodu 1000 mil československých odstartovalo dnes ráno v centru Prahy 117 historických vozů. Zamířila v první etapě do Bratislavy, v sobotu v podvečer se následně znovu vrátí do české metropole. Slavnostního startu závodu se společně zúčastnili také ministr dopravy Karel Havlíček a jeho slovenský protějšek Andrej Doležal. Na startu byly historické vozy vyrobené do roku 1939, mezi nimi například závodní auta Bugatti, Praga nebo Aero.

Přejímka historických vozů k závodu 1000 mil československých 11. srpna 2021 v Opletalově ulici před budovou Autoklubu České republiky. | Foto: Deník/Radek Cihla