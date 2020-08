Bezpečnostní opatření se týkala prací při dohledávání letecké pumy z druhé světové války, která podle pamětníků a leteckých záznamů byla svržena na území Strání.

„Jedná se o leteckou pumu americké výroby, u které nedošlo k detonaci, a tak může být ještě i po 75 letech aktivní,“ upřesňuje těsně po ranní poradě řídících aktérů operace starosta obce Antonín Popelka.

Po osmé ráno se výkopová firma za dozoru pyrotechniků dává do práce. Do asfaltového povrchu silnice před domem číslo popisné 80, se v místě, kde magnetometr odhalil existenci anomálií pod povrchem, zařezává karboflexový kotouč a rázem stanovuje rozsah odkrývaného prostoru o rozměrech tři krát půldruhého metru.

„Naši nám říkali, že před náš dům za války nějaká bomba spadla a nevybuchla. Tehdy se to ale nijak zásadně neřešilo. Babička prý prostě vzala motyku, díru po bombě přihrábla a bylo," komentuje zpoza pásky výkopovou aktivitu Pavel Popelka, před jehož rodným domem pyrotechnici leteckou pumu právě hledají.

Jeho slova potvrzuje 91letý Josef Zámečník, jenž kráter na vlastní oči po dopadu bomby viděl.

„Vedle Popelků byla vdaná moje sestra, a když jsem se doslechl, že tam padla bomba, běžel jsem se podívat, jestli žije, nebo co se stalo. Nepamatuji si, jestli to bylo v roce 1943 nebo 1944. Jen vím, že bomba dopadla k silnici před domek bez výbuchu a vytvořila tam pětimetrový kráter vespod kterého byl trychtýř i s dírou po té bombě, která zmizela v dutině ještě pod ním,“ vzpomíná Josef Zámečník.

Mezitím, co se do zeminy pod asfaltem dává do práce bagr, obyvatelé vesnice čekají na to, zdali k nálezu pumy dojde a oni se budou muset evakuovat, nebo ne.

Také Ondřej Benešík nervózně postává u svého automobilu nedaleko tamního Zámečku a před svým odjezdem do Prahy vyčkává na verdikt, aby případně mohl odvézt mimo katastr svou rodinu. Techniku v té chvíli chystá k evakuačnímu použití čtrnáct členů místního Sboru dobrovolných hasičů.

„Jsou připraveni stěhovat lidi z Domu s pečovatelskou službou do bývalého kulturního domu ve Květné a posléze i další, kteří o to požádají. U sběrného dvora máme nachystaná další stanoviště, kde by lidé mohli ty dvě, tři hodiny přečkat,“ vysvětluje straňanský starosta.

Do akce je v té chvíli zapojeno bezmála pět desítek policistů dopravních i pořádkových, včetně pyrotechniků z Prahy.

„V případě že se potvrdí, že se tam letecká puma nachází, policisté uzavřou dopravu na Slovensko a budou ji odklánět na objízdné trasy směrem na Starý Hrozenkov,“ informuje policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Po dvou a půl hodinách oznamuje velitel zásahu plukovník Bohdan Varyš, náměstek ředitele pro vnější službu policie krajského ředitelství Zlínského kraje, přerušení výkopových činností.

„V hloubce dva a půl metru jsme narazili na nepoužívané plynové potrubí. Abychom mohli pokračovat musí ho přijet specializovaná firma z Uherského Hradiště odřezat,“ sděluje velitel zásahu krátce po půl jedenácté.

O další dvě a půl hodiny později se potvrzuje, že k evakuační variantě ve Strání 24. srpna nedojde.

„Po prověření místa v hloubce čtyř metrů konstatujeme, že se tam letecká puma nenachází. Anomální signál, který jsme tam zaznamenali, se po odstranění potrubí nevyskytuje,“ sděluje novinářům Tomáš Šústek z Pyrotechnické služby policie ČR.

Z blízkosti moravsko-slovenské hranice se tak po více než pěti hodinách mohou všechny bezpečnostní složky stáhnout domů. Na místní radnici zůstane, dát obecní vozovku do původního stavu.

„Víme aspoň, že se v tom místě puma nenachází. Uvidíme, jestli se budou pamětníci s případnými dalšími místy ozývat v budoucnu, ale momentálně celou záležitost uzavíráme,“ hlásí starosta.

Před domem, kde zeje čtyřmetrová jáma s rozřezanou kovovou trubkou uprostřed, sedí jeho majitel Libor Popelka a zapaluje si cigaretu.

„Konečně je po všem,“ zahlásí a přiznává, že nález u svého domu čekal i nečekal. „To víte, těch zpráv od starých lidí tady koluje dost, ale nakonec, dobré je to tak, jak to dopadlo,“ mávne rukou a snad poprvé se v ten den trochu pousměje.