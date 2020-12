Na Staroměstském náměstí už stojí vánoční strom. Bude nasvícen trikolorou

Od úterního časného rána stojí na pražském Staroměstském náměstí vánoční smrk. Pochází z Kamenného Přívozu, v noci ho do Prahy přivezl americký tahač, postaven a zajištěn byl kolem 02:30. Nyní se vánoční strom bude do pátku zdobit a poté se o víkendu rozsvítí v barvách české trikolory, ovšem kvůli opatřením proti šíření koronaviru bez velké veřejné akce. Ze stejného důvodu se nebudou v centru metropole konat ani tradiční trhy. Strom na náměstí zůstane do začátku ledna.

Od časných ranních hodin 24. listopadu 2020 stojí na pražském Staroměstském náměstí vánoční smrk. | Foto: ČTK / ČTK