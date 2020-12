Dvaačtyřicetiletý Ctirad Vitásek z nelegálně držené zbraně v úterý 10. prosince popravil sedm lidí, další dvě osoby zranil. Podle znaleckých posudků byl příčetný.

POHODÁŘ

Dvaačtyřicetiletý stavební technik Ctirad Vitásek, pocházející z Jilešovic na Opavsku, byl na první pohled nenápadný člověk. Lidé, kteří ho znali, o něm mluvili jako o pohodáři a sportovci. A to jak sousedé z jeho bydliště v Ostravě, tak i známí z rodných Jilešovic. „Byli jsme kamarádi. Chodili jsme na pivo. Nikdy by mě nenapadlo, že něco takového udělá,“ řekl Deníku jeden z nich.

ZLOM

Zlom nastal v polovině roku 2019. „Tehdy se mu přihodil úraz. Nebyl vážný, ale začal se po něm zajímat, v jakém stavu je jeho tělo,“ řekl dozorující státní zástupce David Bartoš. Vitásek postupně dospěl k přesvědčení, že má rakovinu. O této nemoci vyhledával informace na internetu, navštívil také několik zdravotnických zařízení. Vyšetření jeho podezření nepotvrdila. To mu však nestačilo. Naopak začal nabývat dojmu, že se mu lékaři dostatečně nevěnují, nebo před ním něco tají.

SMRTÍCÍ FANTAZIE

Zlost v kombinaci s jistotou, že umírá na rakovinu a nikdo mu nechce pomoci, otevřely hráze děsivé fantazijní hře. Ta postupně začala nabývat obludných rozměrů.

„Znalec uvádí, že idea předmětného útoku, její postupná konkretizace a plánování skutku byly záležitostí nejméně několika dnů, spíše týdnů, že tato imaginativní a plánovací aktivita se stala nejprve jistou fantazijní hrou, jež byla s to zprostředkovat pocity zadostiučinění a postupně se staly plánem,“ konstatoval v usnesení vrchní komisař a dodal: „V podstatě zlobu vůči lékařům nakonec přeorientoval proti nevinným osobám.“ Takzvanou rozšířenou sebevraždou chtěl po sobě zanechat odkaz.

Vitásek se na internetu zajímal o zbraně, masové vraždy a podobně. Mezi klíčová slova mimo jiné patřily: plán vraždy, společná sebevražda, zastřelil doktora, zastřelím šest lidí, chci zabíjet, nejméně bolestivá sebevražda, masová vražda a podobně.

Neznámo odkud sehnal zbraň – upravenou výukovou pistoli vyrobenou v devadesátých letech minulého století ve zbrojovce v České republice. Osudného úterý 10. prosince 2019 odjel ráno k Fakultní nemocnici Ostrava. K ní v té chvíli mířily i kroky prvních pacientů.

V NEMOCNICI

K nemocnici přijíždí Vitásek ve svém voze značky Renault Laguna v 6.11 hodin. Poté ho kamery zabírají v okolí areálu. Kdy do zdravotnického komplexu vchází, není jasné.

Zdroj: Deník

Na záběrech ze 6.25 hodin je viděn, jak ve 3. patře polikliniky sedí na lavici před čekárnou. V následujících minutách se objevuje na různých místech.

Je zřejmě, že hledá nejvhodnější cíl. V 6.50 hodin ho kamery znovu zachycují v budově polikliniky. V 6.58 se nachází ve 3. patře, kde opět mapuje situaci. Poté vytahuje mobilní telefon a volá přítelkyni, s níž se toho rána pohádal. Pak mizí.

ČTYŘI MINUTY HRŮZY

Je 7.17 hodin a do masakru scházejí sekundy. Vitásek vystupuje po schodišti z druhého do třetího podlaží polikliniky, kde se nachází traumatologická ambulance. U výtahu padne první výstřel.

„Beze slov namířil střelnou zbraň, kterou držel v pravé ruce, na zde stojícího poškozeného a vystřelil,“ uvádí v usnesení vrchní komisař. Než si šokovaní lidé uvědomí, co se děje, ozývají se další výstřely.

Zemřel, aby zachránil dceru

Mezi sedmi mrtvými byli shodou okolností dva příslušníci Vězeňské služby ČR Petr Lang z Věznice Heřmanice a Petr Šorm z Vazební věznice Ostrava. Petr Lang při útoku bránil vlastním tělem svou dceru, kterou tak zachránil. Prezident republiky Miloš Zeman ho u příležitosti státního svátku vyznamenal Medailí Za hrdinství in memoriam.

„Poté přešel k proskleným dveřím oddělujícím chodbu od čekárny, dveřmi prošel do čekárny a uzavřel je. Kráčel směrem do středu čekárny, v prostoru před registračním terminálem se zastavil, rozhlédl se a vzápětí šel uličkou mezi lavicemi sedadel směrem do rohu místnosti,“ pokračuje komisař.

V 7.19 hodin přijímají policisté první telefonáty na tísňovou linku. Možná i oni slyší v telefonu střelbu. Běsnění, během kterého Vitáskovi několikrát selhala zbraň, trvá čtyři minuty. Poté si vrah přikládá hlaveň pistole k pravému spánku a mačká spoušť. Výstřel nevychází.

Vitásek se snaží závadu odstranit, pak nikým nesledován vychází z nemocnice, nasedá do auta a odjíždí. Později navštěvuje matku. Říká jí, co udělal a dodává, že se zabije. Žena v 8.55 kontaktuje policii. Rozjíždí se rozsáhlé pátrání.

Oběti Ctirada Vitáska

• Petr Lang (†49) – příslušník Vězeňské služby České republiky – Věznice Heřmanice,

• Petr Šorm (†39) – příslušník Vězeňské služby České republiky – Vazební věznice Ostrava

• Robert P. (†46) – bývalý příslušník Vězeňské služby České republiky, příslušník justiční stráže

• Dana Telnarová (†64) – zdravotnice

• Simona D. (†51)

• Oskar Janiak (†28)

• Eva S. (†68) – dětská sestra

V 9.55 hodin přijíždí Vitásek k chatové oblasti v Děhylově. Vystupuje z auta, zbraň si přikládá k pravému spánku a mačká spoušť. Kulka ho však na místě nezabije. Po chvíli se nad místem objevuje vrtulník se zásahovou policejní jednotkou, přijíždějí záchranáři. Snaží se Vitáska oživit. V 11 hodin je ale prohlášen za mrtvého.

Podle znaleckých posudků byl Vitásek příčetný. „Jeho agresivní jednání neplynulo z duševní poruchy,“ konstatoval vrchní komisař. Pokud by Vitásek přežil, skončil by před soudem. Hrozilo by mu patnáct až dvacet let vězení, reálný byl i výjimečný trest.

„Jednal rozhodně, sebejistě, postupně procházel a vybíral osoby, které pak chladnokrevně střelbou usmrtil, či poranil,“ konstatoval v usnesení vrchní komisař a dodal: „Tento čin je svou brutalitou ojedinělý.“

Zdroj: Deník

K TÉMATU

Kdo umístil fotografii na sociální sítě?

Po činu se na sociálních sítích objevila fotografie s mrtvými těly z čekárny. Šlo o snímek monitoru ostrahy, který v rámci vyšetřování pořídil policista. „Odborem vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje nebylo šetřením zjištěno, že by se konkrétní policista v souvislosti s pořízením fotografie dopustil protiprávního jednání,“ uvedla Pavla Jiroušková z moravskoslezské policie. Kdo záběr následně zveřejnil na internetu, policie nevypátrala.