Před Krajským soudem v Ostravě v pondělí stanul jednadvacetiletý David S., který před více než rokem při hokejovém utkání na havířovském zimním stadionu udeřil dlaní tehdy jednačtyřicetiletého Michala Č. a způsobil mu tak zranění, na jehož následek dotyčný muž po dvou dnech v nemocnici zemřel.

Toť v krátkosti popis události, který se stala loni v říjnu před hokejovým stadionem v Havířově.

Obžaloba viní Davida S. z ublížení na zdraví a výtržnictví. Poškozeného a v té chvíli silně opilého Michala Č. udeřil do tváře. Ten upadl na zem. Po chvíli se sice probral, do sanity mu pomohli záchranáři, nicméně zemřel po dvou dnech na následky krvácení do mozku.

„Touto trestnou činností, byť nebyla nijak intenzivní, způsobil poškozenému smrt, která je v jasné příčinné souvislosti s útokem, který vedl obžalovaný,“ řekl státní zástupce Josef Šuhaj.

Obžalovaný mladý muž projevil lítost nad tím, co se stalo, ale svou vinu odmítá a nepřistoupil na dohodu se státním zástupcem o vině a trestu. Přestože mohl vyváznout s nižším trestem, než jaký mu hrozí a to je pět až deset let nepodmíněně.

Státní zástupce navrhuje v případě prokázání viny trest v dolní hranici sazby.

Ujely mi nervy, přiznal obžalovaný

David S. původně nechtěl ani vypovídat, ale nakonec změnil názor a soudu detailně popsal situaci, k níž došlo a která vedla k tragické potyčce. „Dotyčný se objevil na tribuně v prostoru, kde být nesměl. Upozornil jsem ho na to, ale on mi jen vulgárně odvětil, ať ho nechám být. Protože sám nechtěl odejít, přišel můj kolega, který jej vedl k turniketům, kde si ho převzal další kolega, který pana Č. vyvedl až před stadion,“ popsal obviněný.

Dodal, že opilý fanoušek jim cestou vulgárně nadával, a David S. to bral jako útok proti své osobě. Proč však za poškozeným, který už byl za turnikety a před stadionem, po chvíli vyběhl, vysvětlit nedokázal. Muž prý agresivní nebyl.

K tragickému incidentu došlo před zimním stadionem v Havířově:

„Ujely mi nervy,“ přiznal přes sto devadesát centimetrů vysoký hromotluk David. S., který poškozenému vrazil facku. Jak říká, nijak silnou, bylo to pravou rukou, přičemž dominantní má ruku levou.

Michal Č., zřejmě i díky opilosti zavrávoral a upadl na zem. Útočník jej však hned začal zvedat a pomáhali mu také strážníci, kteří byli na blízku. Ti také zavolali sanitku. Poškozený se po chvíli probral, krev mu nikde netekla. Nebyl ale poraněný na hlavě. V nemocnici však upadl do kómatu a po dvou dnech na poškození a krvácení do mozku zemřel.

Silák vers. problémový fanoušek

David S. si jako člen ochranky přivydělával jako brigádník. Vystudoval Střední školu ochrany osob a majetku a jako jeden z maturitních předmětů měl judo. Chtěl být silný a tak se dal na cvičení a silové sporty, ne bojové. U soudu také řekl, že se léčil u psychiatra, měl stavy úzkosti. Možná i díky tomu měl několik týdnů po útoku na zimním stadionu konflikt s policií, když ze vzteku kopal na sídlišti do několika zaparkovaných aut.

Ovšem ani poškozený Michal Č. neměl pověst „neviňátka.“ V Havířově platil za skalního hokejového fanouška, který se rád napil a na utkáních se často objevoval opilý a hádal se s pořadateli.

K žalobě se připojili se svými nároky také příbuzní poškozeného a jeho syn. Nikdo z nich ale k soudu nepřišel. Soud bude pokračovat v dalších dnech výslechy svědků.