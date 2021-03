Distanční výuka, se kterou se za pochodu učily zacházet školy a zabrat dala také rodičům žáků, se týká i budoucích prvňáků. Aktovku prvně nasadí až v září a zápisy projdou na dálku, musí ale zvládnout povinné předškolní vzdělávání. Pro školky je to výzva.

Mateřinek, které si troufnou na on-line výuku, je podle zjištění Deníku méně. Patří mezi ně například Čtyřlístek v Kadani. „Šlo nám o to, aby se děti bavily a nešlo jen o vyplňování pracovních listů,“ vysvětlila ředitelka Erika Zelenková. „V úterý jsme třeba měli téma Pohádka o koroně, kdy jsme částečně kouzlili. Děti kreslily bílou voskovkou na bílý papír, jak si představují virus, pak vzaly vodové barvy a plochu přetřely, aby kresba vystoupila,“ popsala.

Do on-line výuky bývá přes WhatsApp či Messenger zapojeno až 17 dětí z celkového počtu 32, což není málo. Většinou totiž počítače v rodinách vytěžují školou povinní sourozenci nebo rodiče na home office. „Předem jsme si zmapovali, jestli mají rodiče o on-line výuku zájem a jak jsou vybavení,“ zmínila.

„Všichni si mohou vybrat. Kdo je off, zvolí si na našem webu některý z námětů, na kterém pracujeme, a výsledky nafotí nebo je přinese, až se zase školky otevřou,“ doplnila ředitelka. Sociálně slabším rodinám nosí listy pedagogický asistent.

Od příštího pondělí se budou při videohovorech potkávat také předškoláci z ústecké školky Domino. „Z 25 dětí má zájem 22, už se těší. Učím se pracovat s aplikací Google Meet. Ležím v tom už třetím dnem, radí mi moje děti, které ví, jak na to. Mám školáka a studenta,“ uvedla ředitelka Vladimíra Budínová. Nové nároky, které na ni klade situace, jí nijak nepřekáží. „Zažila jsem na Facebooku žhavou diskuzi, že je to pro učitele práce navíc a že to zatěžuje rodiče. Já to tak nevidím, jsme tu od toho, abychom děti připravili, a i ony si musí zvyknout, že něco budou dostávat úkolem,“ zdůraznila.

On-line nebudou mateřinky v Chomutově, Jirkově a stejně tak ani většina oslovených školek v Ústí. Řadí se k nim i MŠ Na kopečku v Teplicích. O tom, že by bylo on-line setkávání pro předškoláky přínosem, její ředitelka pochybuje. „Jsou ještě malí, je pro ně těžké udržet pozornost. Spíše uvažujeme, že bychom jim s učitelkami natočily video. Mohlo by být s hrou na klavír a písničkami,“ uvedla ředitelka Lenka Svobodová.

Podle jejích slov jsou školky nuceny jednat za pochodu. Ministerský manuál totiž přišel na poslední chvíli. „V datových schránkách jsme ho měli až v pondělí večer. Jeden ministerstvo vydalo už v září, týkal se ale hlavně škol, jen okrajově školek. Až teď je detailní a rozpracovaný, takže jsme na jeho základě distanční výuku upravili,“ doplnila.

On-line výuka nesedí každému rodiči. Představa, že by čerstvě šestiletá dcera trávila čas s mobilem, se nelíbí například Daně Kolářové z Loun. „Myslím si, že má na něco takového čas. Je to cácora, která by měla lítat venku, malovat a učit se hrou. To nejsou věci, které získá přes display,“ míní.

On-line práci předškoláků si neumí představit ani Tepličan Michal Jirsa, i když z jiného důvodu. „Naše nejmladší naštěstí ještě předškoláček není. Už teď u nás jedou čtyři počítače, pátý on-line už by asi naše síť neunesla, navíc nemáme pátý počítač. I tak ale musíme pro dceru vymýšlet program. Výhodou je, že oba s manželkou pracujeme z domova, tak se u ní střídáme,“ nastínil Jirsa peripetie s domácí výukou.