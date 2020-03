Šílenství kolem koronaviru. Kolíňáci kupují plynové masky i protichemické obleky

/FOTOGALERIE/ Šílenství kolem koronaviru postoupilo do úplně nové fáze. Zatímco lidé nedávno masivně skupovali roušky nehledě na to, zda mají klasifikaci proti korona viru, nyní se zaměřili na úplně nové „preventivní“ zboží. Inspirace postapokalyptickými filmy je patrná: lidí si cestu našli nejen do obchodů a lékáren, ale také do army shopů, kde nakupují plynové masky a protichemické obleky.

Šílenství kolem koronaviru. Kolíňáci nakupují plynové masky a protichemické obleky. | Foto: Deník / Jakub Šťástka

Army Shop v Rubešově ulici nabízí mnohé z vojenského prostředí. Když vejdete dovnitř, uvítá vás provozovatel Bohuslav Tomek. Tento týden má zákazníků skutečně hodně. „Lidé nakupují jako zběsilí,“ odpovídá na dotaz, zda se lidé zásobují vojenským zbožím. Je to až k nevíře, snad jako by se chystali na skutečnou apokalypsu. Nakupují plynové masky. Ale ne ledajaké. „Prodávám panoramatické masky. To jsou masky, které nemají hledí ze dvou samostatných očnic, ale mají hledí jako třeba helmy pilotů,“ vysvětluje a zboží ukazuje. Už mu jich moc na skladu nezbývá. Online reportáž Bohuslav Tomek totiž má k maskám i filtry, které prodává. „Vozím nové zapečetěné filtry. Tím odpadá problém, že by lidi museli hledat kompatibilní. Většina masek se jinak prodává bez filtru a nikdo neví, jaké kam pasují,“ vysvětluje. Ve středu nakoupil 37 masek na sklad. V pátek mu jich zbývalo pět. Zájem je, ale vyvstává jiný problém: umějí je lidé vůbec správně nasadit? Bohuslav Tomek upozorňuje, že to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, aby maska byla účinná. A pamatuje si někdo ještě spolehlivý postup z hodin branné výchovy před několika desetiletími? Také protichemické obleky Tím ale nákupčí šílenství rozhodně nekončí. „Lidé kupují i různé protichemické obleky, vypadá to jako skafandr,“ vysvětluje. Oblek má kapuci s gumou, která má vytvořit uzávěr kolem obličeje; k němu patří právě i plynová maska s filtrem. Stejně jako v případě masky, i nasazování a používání obleku má svá pravidla. Jediné, po čem se lidé z vojenských potřeb neptají, jsou vojenské zásoby jídla. „Ty nedělám. Jsou teď relativně drahá, musel bych je přivézt sám, a to nestíhám,“ vysvětluje. Možná svoji roli však hraje to, že lidé vzali takřka útokem obchody a nakoupili trvanlivé potraviny. Najít v obchodě rýži a těstoviny může být tak hledání jehly v kupce sena. Přes všechny nákupy vojenských pomůcek ale Bohuslav Tomek upozorňuje na jeden problém. „Když lidé použijí protichemický oblek s maskou, tak si myslí, že jsou chránění. Občas ale vidím, že je problém masku nandat,“ varuje. Zásadní je hygiena, panika není třeba, říkají lékaři Přečíst článek ›

