Peníze z výzvy pomohou obnovit komunikace, cesty, zdroje pitné vody i poškozenou odpadovou infrastrukturu, jako jsou kontejnery či sběrné nádoby. Dotace dále směřují na zajištění skal, kterým v důsledku vysokých teplot způsobených požárem hrozí řícení. Obce také mohou dát dohromady veřejně přístupná místa včetně založení nové zeleně. „Rovněž zafinancujeme odstranění požárem poškozených lesních porostů v blízkosti katastrů obcí a obce také mohou získat peníze na likvidaci odpadu, který se nahromadil v souvislosti s požárem,“ doplnila Hubáčková.

Oheň sežehl v Českém Švýcarsku 250 let starou chalupu. Majitel ji chce obnovit

Jednou z podpořených oblastí je také obnova hasičské techniky. „Zatím není jasné, na co budeme moci případnou dotaci využít. Zda na opravu a náhradu stávajícího vybavení, nebo na pořízení nového,“ řekl velitel dobrovolných hasičů z Krásné Lípy Václav Danita.

Jeho jednotka přišla při hašení požáru v Českém Švýcarsku o vybavení za přibližně 300 tisíc korun. V tom jsou například zahrnuty tři dýchací přístroje nebo čtyři masky. Jeden dýchací přístroj stojí od 35 do 40 tisíc korun. „Zůstalo tam i několik desítek hadic a několik proudnic. Ty stojí až ke 20 tisícům. Cena materiálu, o který jsme přišli, je přibližně rovna našemu ročnímu rozpočtu na vybavení,“ dodal Danita s tím, že do celkové částky nejsou zahrnuty další desítky tisíc korun na pohonné hmoty.

Nejasnosti přetrvávají

Deník se obrátil s dotazy přímo na ministerstvo životního prostředí. To ale nebylo schopné ani během čtyř dnů odpovědět. Není tak jasné, proč mohou o podporu žádat pouze jednotky z obcí, jejichž katastry zasahují do národního parku. Je jich pouze pět. Řada dalších jednotek z okolí národního parku tak na podporu nedosáhne. A to včetně těch z malých vesnic, které potřebují s ohledem na obecní rozpočty pomoci nejvíce.

Problémy mohou nastat také s termíny. Podle podmínek výzvy musí být všechny podpořené projekty hotové do konce července příštího roku. To může nadělat potíže především u náročnějších investic, jako jsou například požární nádrže. U nich je potřeba vysoutěžit projektanta, získat veškerá povolení, vysoutěžit zhotovitele a teprve poté je vybudovat.

VIDEO: Úleva, ale i starosti. Lidé z Mezné se po třech týdnech vrátili domů

Přitom není jasné, kdy úspěšní žadatelé budou moci přistoupit k prvnímu kroku. Podávat žádosti je možné do konce října nebo do vyčerpání alokované částky. Kdy se ale obce dozvědí, že uspěly, jasné není. Ministerstvo totiž na dotaz ohledně termínů rozhodnutí a vyplacení neodpovědělo.