Místo uvažovaného šestimetrového odstupu dvojic na venkovním sportovišti se bude od pondělí uplatňovat plocha 15 metrů čtverečních na osobu. Na jednom hřišti přitom bude možné vytyčit více sportovišť s dvanáctičlennými skupinami. Uvedl to předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Jen haly a tělocvičny zatím zůstanou pro děti zavřené.

Anita Ešpandrová vede v Sokolu Královské Vinohrady atletické tréninky. Za podmínek „jeden na jednoho“ zvládali v oddílu trénovat pouze starší děti, zhruba nad 14 let. „S nimi už je možné sportovat individuálně. Dá se jim vysvětlit třeba to, že jedna dvojice bude dělat to a jiná jinde zase něco jiného. Byť i u nich je obtížné zajistit, aby se neobjali, když se vítají po dlouhé době odloučení,“ sdělila Ešpandrová, podle níž je u mladších dětí nezbytné, aby vytvářeli tréninkové skupiny po pěti nebo šesti, což zatím nešlo.

„Současný stav měl do ideálu daleko. Atletika je sice individuální sport, ale i v dětském věku jsou u nás důležité sociální vazby, nehledě třeba na štafety,“ prohlásila trenérka s dovětkem, že po očekávaném dalším rozvolnění restrikcí proti epidemii počítají v Sokolu s pravidelným antigenním testováním trenérů i s dezinfekcí náčiní a nářadí.

Novým nařízením se splní to, o co žádal už dříve trenér fotbalové mládeže Roman Myška. „Nastavil bych pravidla alespoň tak, jak tomu bylo na podzim. Tedy udělat skupiny po šesti v oddělených sektorech. Pro začátek by mi aspoň toto stačilo,“ vyslovil už minulý týden svoje přání trenér mladých fotbalistů.

Minimální přenos nákazy?

Podle trenéra trenéra a člena výkonného výboru FK Čáslav Miroslava Patáka by ještě více prospělo zvýšení počtu sportujících dětí. „Ideální by bylo, kdyby mohlo trénovat dvacet sportovců, jak to bylo původně zamýšleno,“ vysvětlil Paták. A je možné, že se dočká. Podle předsedy Sdružení sportovních svazů ČR Zdeňka Ertla bude vláda o návrhu, aby se mohl počet sportovců ve skupině zvýšit na 20, jednat.

Ideální by podle mnoha trenérů bylo ještě větší uvolnění. „Jestliže jsou děti pravidelně testované ve škole dvakrát týdně a budou se vracet i starší děti do školy, ať se testují i trenéři dvakrát týdně a nevidím zvýšené riziko přenosu viru. Navíc se pohybujeme venku. Data ze zahraničí hovoří, že při sportu dochází k minimálnímu přenosu nákazy,“ konstatoval mládežnický fotbalový trenér Marek Tvrz.