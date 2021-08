"Dnes, krátce po čtvrté hodině ranní si hlídka dopravních policistů ze Středočeského kraje povšimla dodávky, kterou se rozhodli na čtvrtém kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu zastavit a zkontrolovat. Její řidič nedbal výzev k zastavení a začal hlídce ujíždět," řekl Pražskému deníku mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Zdroj: Policie ČR

Pronásledování pokračovalo na území hlavního města Prahy. Řidič ujížděl po ulici 5. května, přes Nuselský a Hlávkův most až do Holešovic. Zde prorazil závoru a vjel do areálu jedné firmy, kde na travnatém porostu po najetí na kmen stromu havaroval. Z místa činu začal utíkat. S ním se z vozidla rozuteklo dalších skoro 30 lidí.

Praha - Policisté v průběhu dnešního rána omezili na osobní svobodě celkem 29 migrantů, kteří se ukrývali v pronásledované dodávce. Další informace včetně videa z místa události zveřejníme v průběhu dne. #policiepha pic.twitter.com/YI8fOs0dK3 — Policie ČR (@PolicieCZ) August 12, 2021

Na místo vyjely všechny možné druhy policejních složek - pohotovostní motorizovaná jednotka, speciální pořádková jednotka, cizinecká a dopravní policie i auta a policisté z místních oddělení.

Policisté okamžitě začali všechny unikající pronásledovat a na pomoc si přivolali i vrtulník Letecké služby. Během několika málo minut se jim podařilo třiadvacet migrantů zajistit.

Dopadli i řidiče

"Dalších šest odhalili piloti vrtulníku v hustě zarostlém porostu na konci areálu. Celkem policisté zajistili 29 migrantů, pocházejících převážně ze Sýrie. V průběhu dopoledne se policistům podařilo vypátrat i muže, který odpovídá popisu řidiče pronásledované dodávky," doplnil mluvčí.

Migranty si na místě převzali policisté z cizinecké police, kteří budou nyní zjišťovat, zdali mají zažádáno o azyl v některé ze sousedních zemí a jakým způsobem se do České republiky dostali.

"S řidičem byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, za což může, v případě odsouzení, strávit až dva roky za mřížemi. Pokud by se šetřením prokázalo, že takto činil za úplatu, zvýší se trestní sazba až na pět let," uzavřel Hrdina.