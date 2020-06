Předpoklady, že by sníženou hladinu mohly alespoň zčásti doplnit deště, se nesplnily. V Kamencovém jezeře stále chybí půl metru vody. Kvůli tomu bude potřeba upravit hlavní molo a nejspíš se zavřou menší mola, která čnějí nad mělčinou. Na magistrátu navíc vznikla skupina pracovníků, která prověřuje, jak by se ztráta vody dala nahradit. Jezero totiž nemá přítok.

„Připravujeme varianty, jak do jezera dostat vodu přirozeně. Jednou z nich je, že bychom sváděli dešťovou vodu ze střechy aquaparku a z velkého parkoviště před ním,“ uvedl náměstek primátora David Dinda. „Mysleli jsme si, že voda z parkoviště teče do kanálu, zjistili jsme ale, že je odváděná do Bandy, takže prvotní pro nás je dostat ji do jezera,“ doplnil.

Také další varianta by využila zdroje aquaparku. „Dvakrát do roka se přepouští voda v bazénech, která je sice chlorovaná, avšak chlor se odfiltrovává a voda se také pouští do Bandy. I tady hledáme řešení, jak by se dala vést do jezera,“ poznamenal náměstek. „Prověřovat budeme také, jestli by se voda mohla dopouštět, to je ale až ta poslední varianta,“ zdůraznil.

Pracovní skupina se bude v sezoně scházet každý měsíc, mimo ni jednou za dva měsíce, aby si členové předali informace a mohli je analyzovat. Zapojený je odbor životního prostředí, odbor rozvoje a investic, vedení Kamencového jezera a náměstek primátora.

Výsledek se na jezeře neprojeví během letoška, ale nejdříve v příštím roce.

Plány pro tuto sezonu zahrnují prodloužení pláží, což pomůže snížit odpar vody i vylepšit dojem. Obnažené břehy s kamením přikryjí desítky tun písku.

Uzavřená nejspíš budou mola pod cestou. „Pravděpodobně je budeme muset zavřít. Je to z bezpečnostních důvodů, protože jsou vysoko nad hladinou a pod nimi zbylo jen málo vody, navíc jsou v ní pařezy,“ vysvětlila ředitelka Kamencového jezera Věra Fryčová. „Nechceme riskovat, že z nich někdo bude skákat a ublíží si,“ dodala.

Upravené bude hlavní molo, které se dělí na pevnou nástupní část a část plující po hladině. Pokles hladiny způsobil, že mezi nimi vznikl vysoký schod. „Upravíme ho tak, aby vznikla táhlá šikmina,“ uvedl správce jezera Karel Ton. V případě, že by voda dále ubývala, nabízí se možnost, že by se hlavní molo posunulo do větší hloubky.

„Zatím nám voda mizí před očima. Loni jsme na konci listopadu naměřili 102 centimetrů, letos v březnu to bylo 120 a teď zhruba 107 centimetrů,“ shrnul data z kóty hlavního mola vedoucí areálu Karel Ton. Původně dosahovala 157 centimetrů. „Jen od března jsme přišli o 13 centimetrů a ještě ani nezačalo léto. Plavčíci už se člunem nezajedou do garáže, musí pádlovat,“ dodal Ton.

Kvůli mizející vodě si město na konci minulého roku pozvalo hydrogeology, aby zjistili, proč k tomu dochází. Došli k závěru, že je to kvůli odparu a nedostatku srážek a podzemních vod.