„Nejdříve jsem uslyšel křik, tak jsem se podíval z okna. To na sebe zatím jen pokřikovali, padala ale pěkně ostrá slova,“ popsal svědek incidentu, který vše natočil na mobilní telefon.

Vypuknutí konfliktu zapříčinil podle policistů dlouhodobý spor mezi oběma rodinami. „Podle toho, jak hádka začala, si myslím, že šlo o rozchod muže se ženou,“ poznamenal autor videa, jehož část lze zhlédnout na webu jablonecky.denik.cz.

Slovní napadání po několika minutách ustalo a vypadalo to, že konflikt je u konce. Příslušníci jedné z rodin naskákali do vozidel. Při otáčecím manévru ale jeden z řidičů zřejmě schválně najížděl do členů druhé rodiny, což zopakoval i další řidič. Potom to začalo. „Bylo to jako v kung-fu filmech, najednou měl každý něco v ruce, různé tyče, zdálo se mi, že jsem viděl i nějakou trubku. Další žena vytáhla paralyzér a mávala s ním kolem sebe,“ popsal další svědek.

Ulice se změnila v bojiště, muži i ženy se snažili zasáhnout své protějšky. Rvačka zablokovala celou ulici. Na místo ihned vyrazily policejní hlídky. Protože oznamovatel incidentu tvrdil, že se sporu účastní desítky osob, dorazilo jich jedenáct.

Zasahovali i strážníci. „Jen asistovali, celou věc si převzali policisté,“ potvrdila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Matěchová.

Jakmile účastníci rvačky zahlédli policisty, snažili se od sebe odpoutat, jedna z rodin chtěla z místa odjet. I přes to, že policisté už zasahovali, přiběhl k jednomu z vozů jeden z později zadržených mužů a obuškem bil řidiče, který z vozu vystoupil. Konec konfliktu zajistila policie. „Policisté dokázali zabránit stupňující se intenzitě vzájemného slovního i fyzického napadání. Na místě zadrželi dvě osoby, které umístili do policejní cely,“ popsala mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Incident se obešel bez vážných zranění, i když mnohé útoky byly na pohled brutální. Nakonec se mezi účastníky objevily jen drobné pohmožděniny a oděrky.

Policisté nyní věc vyšetřují jako podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví, rvačka, nebezpečné vyhrožování a poškození cizí věci, protože během rozepře mělo dojít k poškození zaparkovaného vozidla jednoho z účastníků.

„Tu místní rodinu znám, trochu znám i tu druhou. Můžu říct, že se tady žádný takový incident nestal, obě rodiny jsou slušné, všichni pracují,“ uvedl starší muž na ulici, která byla den po incidentu úplně klidná.

V Jablonci došlo k podobné bitce i 15. listopadu loňského roku, kdy se napadly dvě skupinky převážně mladistvých v Tyršově parku. Jeden z účastníků incidentu byl převezen po bodném zranění na ošetření do jablonecké nemocnice.