Také na příznivce vodáckého sportu dopadla pandemie koronaviru. O některé akce v Moravskoslezském kraji už v březnu a dubnu přišli definitivně a další chystané se ruší.

„Co se týká vypouštění přehrad, tak zrušeno bylo odemykání Ostravice a Moravice. Poté máme akce, které nejsou ovlivněny vypouštěním vody. To byl slavnostní ceremoniál otevírání ostravských stezek v centru Ostravy a dále splouvání na Horní Odře,“ přibližuje předseda spolku Campanula vodáci, který sjezdy v kraji připravuje, Adam Šindler.

Řeka rovná se sportoviště?

Dalším velkým dnem, přesněji řečeno víkendem, se má pro milovníky řeky stát Májová Moravice. Její splouvání je plánováno na 9. a 10. května, jenže zatím není jisté, že se uskuteční. Poslední slovo bude mít Povodí Odry. Stěžejní je skutečnost, zda podnik bere řeku jako venkovní sportoviště, na což však mohou existovat různé právní výklady.



„Dá se to brát i jako turistické vyžití i jako pojem sportovní, že tam někdo trénuje. Ale sportoviště můžete i turisticky splout a naopak. Z mého pohledu řeka i sportovištěm být může, ale nejsem právník a nemohu to takto posuzovat. Pokud by tedy bylo sděleno, že je to sportoviště, tak by nám akci umožnili ne zorganizovat, ale sportoviště zajistit, to je ten pohled. Anebo povodí striktně řekne ne, tohle je spíše organizované, to si nemůžeme dovolit a akci zruší. Naplněnost přehrad je velmi dobrá, Slezská Harta je na nějakých 95 procentech, Kružberk má ještě více. Takže na vypouštění by vody bylo dost ale zkrátka záleží, jak se na to správci povodí podívají,“ vysvětluje Adam Šindler. Mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková redakci sdělila, že touto problematikou se bude podnik zabývat v tomto týdnu, kdy tedy bude jasné i jeho finální stanovisko.

Slavnosti Ostravice asi v srpnu

V červnu se měl uskutečnit další ročník Rozmarných slavností řeky Ostravice, který spolupořádá Spolek Campanula s Moravským a Slezským obvodem Ostravy.

„Obvody jej však již zrušili. Avšak plánuje se podobná akce v srpnu, ale tu teprve chystáme. Moravice letos v červnu, červenci ani srpnu v plánu nebyla, protože už loni zasáhli ekologové spolu s rybáři. Patnáct let to žádným živočichům nevadilo a najednou to některý z nich nesnese. Takže sjezdy Moravice sice v plánu jsou, ale už to nebude organizovaná akce. Koncem května a srpna by se měl čistit přivaděč na Podhradí. Takže vyloženě z technických důvodů by mělo Povodí Odry přivaděč pitné vody pročistit a voda by měla být do řeky puštěna. Stejně tak tomu má být v srpnu, v tomto případě by to mohl být oblíbený maškarní sjezd, ale jen jednodenní. Čistě pro vodáky se chystá jen zamykání řeky v září,“ konstatuje Adam Šindler.

On sám pobyt na vodě v této době rozhodně doporučuje, tedy za dodržení opatření. Navíc řeka je jedním z mála míst, kde se nemá nosit rouška, aby se eliminovala možnost případného utonutí při převržení lodě. „Půjčovny fungují, stačí dodržet ta pravidla. Opava je sjízdná celoročně, kousek je řeka Morava. Na Odře teď lidé vrchní část jezdili od „tošovky“. Takže vodácké terény, které se dají splouvat i nyní, tady jsou. Má to i své výhody, člověk nepotká pomalu ani živáčka,“ dodává závěrem.

Co platí na vodě?



Podle aktuálních zpráv je stále ještě třeba dodržovat to, že na venkovních sportovištích nesmí být pohromadě více než deset osob. Budeme-li tedy nahlížet na řeku jako na venkovní sportoviště, pak podle vyjádření předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka platí, že jízda v kajaku C1 a K1 je bez omezení, stejně jako jízda v kánoi C2 pro dvě osoby. A to i tehdy, je-li tou druhou osobou někdo cizí. Dvoumetrový rozestup totiž bude dodržen, protože vzdálenost mezi sedačkami v kánoích je přesně dva metry. Na raftu smějí jet jen členové jedné domácnosti. Na lodi se splouvá zásadně bez roušky, na břehu už si ji lidé opět musí nasadit. Další uvolnění opatření by mělo nastat od 11. května, kdy má být možné společné sportování až do 100 osob.