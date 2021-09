Krajský soud v Ostravě ve čtvrtek uzavřel případ člena ochranky, po jehož facce a následném pádu před hokejovým stadionem v Havířově zemřel předloni v říjnu místní fanoušek Michal Č. (41 let). Ten byl vyveden poté, kdy přelezl do sektoru hostí.

Před soudem stanul dvaadvacetiletý David S., který dal silně opilému muži, majícímu v sobě čtyři promile alkoholu, facku. Michal Č. nekontrolovaně upadl na zem a později zemřel na krvácení do mozku.

Členovi ochranky hrozilo pět až deset let. Krajský soud mu nakonec uložil trest pod spodní hranici trestní sazby. Vyměřil mu tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let. Stanovil mu také dohled probačního úředníka, na pět let mu zakázal účast na všech akcích, kde se podává alkohol, a to v době od 22 do 6 hodin.

Pět let nesmí působit v pořadatelských službách. Soudce zdůraznil, že obžalovaný dostal svou poslední šanci. Před vězením ho zachránila upřímná lítost, omluva rodině i snaha zaplatit odškodné. Soud zohlednil i nešťastné okolnosti případu.

Smutek a omluva

Celé jednání, které začalo vloni na podzim, doprovázela emotivní a smutná atmosféra. Zejména, když vypovídala matka mrtvého fanouška. „Byl to hodný kluk,“ řekla Michalova maminka s tím, že syn hodně pracoval. „Celý život od vyučení pracoval jako telekomunikační mechanik. Měl toho hodně, někdy se vracel i pozdě večer,“ konstatovala žena, podle které se život se synem nemazlil. Absolvoval rozvod, později mu zemřela přítelkyně.

„Měl svůj byt, ale po smrti přítelkyně žil prakticky tři roky u nás. Říkal, že v tom bytě nechce být sám,“ řekla matka s tím, že syn měl několik koníčků: „Hrál šipky, s námi chodil na vědomostní kvízy, měl i svůj hokej,“ dodala matka, která podepsala souhlas s darováním orgánů svého syna. „Mrzí mě ale, že nevím, kdo dostal jeho srdce,“ uzavřela matka.

Krátce na to se jí přímo v soudní síni obžalovaný omluvil. Nejen za samotnou událost, ale také za to, že do té doby nenašel sílu jí pohlédnout do očí. „Neměl jsem odvahu za vámi zajít. To, co se stalo, je velké neštěstí a velká tragédie. Moc mě to mrzí,“ řekl.

Verdikt ostravského soudu není pravomocný. David S. jej na místě přijal, státní zástupce si ponechal lhůtu k vyjádření.