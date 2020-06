Prodejci se nestačí divit, zákazníci jsou v šoku. Zájem o kola vzrostl tak rapidně, že jsou téměř vyprodaná.

„Je to bláznivé, ale z devadesáti procent máme prázdné regály. Zaznamenali jsme o kola daleko vyšší zájem, než je běžné,“ uvedl Martin Černý z karlovarské prodejny Theosport, která zájemcům nabízí široký výběr horských a trekingových kol, elektrokol a koloběžek. Pro prodejce je zájem o kola potěšující, zároveň se ale obávají, že později zůstanou bez tržeb. „Už teď jsme obdrželi jen třetinu zboží, které jsme si objednali. A sklady jsou prázdné,“ dodal Martin Černý.

Ten si nedostatek kol vysvětluje jednak pandemií, protože kvůli koronaviru se v Číně a na Tchaj-wanu kola načas přestala vyrábět, a také tím, že Češi plánují dovolenou doma a chtějí ji trávit aktivně. Z pultů obchodů tak mizí i stany a tábornické vybavení. „Kola docházejí nejen v Česku, ale v celé Evropě. A zájem o ně mají i v USA. Výrobci nestíhají a může se stát, že nebude co prodávat. Nikdy jsem zákazníky nepovzbuzoval, aby si vybraný model kola koupili hned. Nechat jim čas na rozmyšlenou a nenaléhat, to je naše strategie. Teď ale radím, aby neváhali a nedopadli jako paní, která si u nás kolo vybrala, ale chtěla si to ještě promyslet a přijít za hodinu. A pak zklamaně přihlížela, jak si její vysněné kolo odváží jiný zákazník. A koupit už neměla co,“ přidal historku Černý.

Jeho slova potvrzují i v prodejně kol Cyklo Vondráček. I tady hovoří o tom, že se kvůli covidu-19 omezila v Asii výroba a že se naopak rapidně zvýšila poptávka v USA. „Kola se stávají téměř nedostatkovým zbožím. Specializujeme se na jednu americkou značku, u které je nyní dlouhá čekací doba na odběr zboží. Sice máme ještě co prodávat, ale nabídka klesla tak na polovinu,“ konstatoval prodejce Jan Škarpa.

Podle něho se problém týká hlavně lepších modelů. „Lidé si na ně musí zkrátka počkat. Jedeme teď formou objednávek. Předpokládáme ale, že se situace v nadcházejících týdnech zlepší,“ poznamenal Škarpa. Dodal, že nyní jejich prodejna zaznamenala i velký propad prodeje přes e-shop. „Klesli jsme tak na deset procent. Asi to je tím, že se otevřely kamenné obchody,“ dodal.