ADAMOV - Slunné teplé počasí, Adamov v modrých barvách Deníku. Včera odpoledne Adamovští se starostou řešili na akci Den s Deníkem své problémy. Svým vystoupením je pobavily děti z místní základní umělecké školy nebo zpěvák a klávesista Martin Hasoň. Malí i větší příchozí si mohli vyzkoušet fotbalovou atrakci Radar gate měřící rychlost vykopnutého míče, nechybělo občerstvení ani zbrusu nový vůz, který mohli soutěžící vyhrát.

Z ankety Blanenského Deníku vyplynulo, že místní nejvíce trápí nedostatek kultury. „Chtěli jsme společenský život v Adamově pozvednout, důkazem toho byly vydařené oslavy Mezinárodního dne dětí,“ uvedl na obranu města adamovský starosta Jiří Němec. Přiznal ale, že vše se odvíjí od finančních možností radních. Lidé z Adamova volají zejména po kině. „V současné době se revitalizuje nádvoří, kde v letních měsících bude menší letní kino,“ uspokojil přítomné starosta. Milovníci koncertů však tolik štěstí nemají. Podle Němce město Adamov nevlastní žádné prostory, kde by kapely mohly bavit početné publikum.

Dostalo se i na otázky místních. Jednu ženu například trápilo, proč se ve městě pokácelo velké množství stromů. „Byla posuzována kvalita dřevní hmoty těchto stromů a ta vykazovala značné závady. V silných větrech se větší větve lámaly, hrozil pád. Co je víc, strom nebo lidský život?“, uzavřel svou odpověď otázkou Němec, který dodal, že minulý týden byla tato plocha osázena okrasnými dřevinami i stromy.

A jak se má situace s řidiči Městské veřejné dopravy, kteří prodávají za plnou cenu obyvatelům Adamova poloviční lístek? „Budeme čekat na vyjádření autodopravce, jak to budou řešit. Pokud smlouva mezi dopravcem a městem nebyla dodržena, dojde k finančnímu postihu autodopravce, kterého to donutí přijmout další opatření, aby jeho zaměstnanci takhle s adamovskými občany nejednali,“ odpověděl starosta města.

Za místní zahrádkáře vystoupil starší muž. „Po poslední záplavě zahrádkaření mnozí lidé vzdali. Ta místa jsou zarostlá a radní kvůli tomu chtějí zrušit všechny zahrady. To ale nechceme,“ uvedl muž, který se chce své zahrádce věnovat. Podle starosty Němce však vázne komunikace ze strany pověřeného zástupce těchto lidí. „Nám na tomto místě záleží, je vstupní bránou do města od Bílovic,“ řekl Němec.

Adamovští poukázali také na nepořádek u zdejšího obchodního domu. S tím však bojují i radní. Vyzvali majitele obchodu, aby své území uklidil, ale ten se brání. „Pokud odmítne, mohla by jej čekat pokuta až deset tisíc korun,“ pokračoval Němec. Lidé mají také obavy s uzavření mateřské školy. Ta se podle starosty přestěhuje do budovy internátu, kde bude pro děti dostatek míst.