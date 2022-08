Brno opět obléhali Švédové. Mašírovali centrem a bojovali na Kraví hoře

V hale byly formou komentované přehlídky představena plemena ovcí a koz. Návštěvníci také přihlíželi ukazkám střiže ovcí pomocí strojku. Práce střihačského mistra pana Miroslava Sedláčka byla hodna obdivu. Na venkovní ploše mohli malí i velcí obdivovat zručnost mladé Gorolky Elen při tradiční ruční střiži nůžkami. A porovnat tak oba styly.

Kdo nikdy neviděl při práci ovčáckého psa, měl letos možnost vidět ukázku pasení. Dobře vycvičený pes je neocenitelným pomocníkem při pastevním způsobu chovu ovcí.

Na volné ploše před Kolibou patřily největší stany členkám Klubu zpracovatelů ovčí vlny a jiných přírodních materiálů. Ukázka práce na kolovratu a nabídky výrobků z vlny museli uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky. A kdo si nevybral hned, mohl vyčkat na modní přehlídku, kdy autorky předváděly své výrobky „on-line“. Návštěvníci také mohli obdivovat práci dráteníka, keramika, výrobce dřevěných předmětů každodenní spotřeby.

Co by to ovšem bylo za Ovenálie bez dobrého jídla a pití. Své výrobky nabízelo hned několik výrobců sýrů z kozího, ovčího, ale i kravského mléka. V nabídce Koliby bylo bylo na výběr z několik jídel – pravý ovčácký kotlík mistra Macků, ovčí klobásy a svíčková a mnoho dalších dobrot. Organizátoři nezapomněli ani na milovníky řízků. Neopomenutelným momentem ovčáckých slavností je závod v pojídání 1 kg brynzových halušek se špekem. Do soutěže se tentokráte přihlásilo jen 6 odvážných mužů. Vítězem se stal a prvenství obhájil pan Jaroslav Němec, který svou porci snědl za 8 min a 4 sekundy !!! Novinkou byla nabídka vín z produkce rodinného Vinařství Průdek.

Celé Ovenálie provázela country muzika a nezaměnitelné tóny gorolské hudby. Celodenní slavnosti byly ve večerních hodinách zakončeny ohňostrojem a světelnou vodní fontánou dobrovolných hasičů z Malhostovic.

Na viděnou v roce 2023!

Jiří Huml