Začátek školního roku je v atletickém kalendáři tradičně spojen s vrcholem sezóny. Je tedy dosti obtížné být na nejdůležitější závody kvalitně připraven. V tomto ohledu atleti z Atletického klubu Blansko Dvorská nic nezanedbali a připravili se skutečně kvalitně. Každý víkend se závodilo a pokud se ohlídneme zpět, tak výsledky se dostavily měrou vrchovatou.

Od 2. do 4. září se v Brně uskutečnily Evropské atletické hry mládeže (European kids athletics games). Každoročně se do Brna sjede několik tisíc závodníků ve věku 11 až 15 let z řady evropských zemí. Konkurence je obrovská, a tak jakýkoli pěkný výsledek se cení. Naše výprava nebyla početná, ale kvarteto Králová, Kašparová, Sedláčková a Weinhöferová ostudu neudělalo. Děvčata si zlepšila své osobní rekordy v hodu kriketovým míčkem, běhu na 60 metrů nebo skoku dalekém. Starší žákyně Ema Králová v dálce vybojovala bronzovou medaili a Vendula Kašparová, která je stále věkem v atletické přípravce, se nezalekla svých o hlavu větších soupeřek a ve skoku vysokém si z Evropského šampionátu odváží první místo. Její výkon 139 cm zaslouží jistě velké uznání.

Následující víkend se závodilo ve Slavkově u Brna. V sobotu 9. září zde probíhalo finále Krajské ligy atletických přípravek. Tým AK Blansko Dvorská se do finále probojoval během dvou jarních kol (Blansko, Brno). Závodili chlapci a dívky ročník 2012 a 2013 a společně sbírali body v pěti disciplínách – sprint na 60 metrů, skok daleký, hod míčkem, běh na 300 metrů a štafeta 4 x 60 metrů. Obavy trenérů o celkový výsledek se začaly brzy rozplývat.

Z jednotlivých disciplín se objevovaly body na společné hromádce AK Blansko Dvorská a bylo jisté, že to nebude žádný propadák. Ba naopak. Před poslední disciplínou (štafetou) jsme byli na průběžném třetím místě. Štafety jsme s přehledem vyhráli a toto umístění jsme si ještě upevnili. O pouhé tři body, jsme zaostali za druhým místem. Celkové pořadí soutěže družstev přípravek je tedy následující: 1. místo Atletika Slavkov u Brna, 2. Orel Vyškov, 3. AK Blansko Dvorská, 4. Moravská Slavia Brno, 5. AK Kuřim, 6. AHA Vyškov, 7. TJ Kordárna Velká nad Veličkou, 8. AK Ludvíka Blansko, 9. AK Vnorovy a 10. Elite Sport Boskovice. Nadšení naši malých atletů z poháru a krásného umístění neznalo mezí. Týmový duch a poctivá příprava se opět podepsala na krásném výsledku. Je na místě poblahopřát ostatním týmům, neboť práce s atletickou drobotinou je velmi náročná.

To nejlepší nás ale ještě čekalo. V sobotu 16. září a neděli 17. září proběhlo v Břeclavi Mistrovství republiky žákyň a žáků na dráze. Zde jsme měli nejzkušenější atletku našeho oddílu – Emu Královou. Celý letošní rok nás Ema udivovala svými výkony ve vícebojích i v jednotlivých soutěžích, kde sbírala jedno kvalitní umístění za druhým. Kde jinde by měla sezónu zakončit letošní Mistryně Moravy a Slezska v dálce než právě zde. O cenné kovy zabojovala ve skoku dalekém a v běhu na 150 metrů. Ze silně obsazeného finále dálky si odnesla nádherný osobní rekord – 571 cm a zároveň nejlepší letošní výkon v této kategorii a především titul vicemistryně republiky. Za vítězkou, která svůj výkon skočila s nedovolenou podporou větru, zaostala o pouhé dva centimetry. V běhu na 150 metrů, který se odehrál následující den, se jen těsně nedostala do finále A. Měla však možnost zabojovat o celkově sedmé místo a zabojovala úspěšně. Ve svém osobním rekordu 18,88 sekund doběhla s přehledem první a její čas byl lepší než čas páté a šesté závodnice ve velkém finále.

Aby toho tento víkend nebylo málo, tak dvě zlaté medaile přivezli naši atleti z běžeckých závodů ve Sloupě v Moravském krasu a k nim přidali několik stříbrných a bronzových. Jedno zlato a jedno stříbro přivezla Adéla Weinhöferová z Velké ceny Prostějova.

Navíc si Ema Králová řekla svým výkonem z Břeclavi o reprezentaci na mezistátní klání v Trnavě, které proběhne v sobotu 23. září. Věříme, že české barvy ponese hodně vysoko. Kromě České republiky, zde budou závodit atleti z Chorvatska, Slovinska, Maďarska a domácího Slovenska.

Jak je vidno, tak i s menším zázemím se dá dosáhnout na mimořádně krásné výsledky. Vždy je důležitá pozitivní motivace, podpora v rodině, dobrá parta a dobře nastavený tréninkový systém. A pokud někdo říká, že se v jiných oddílech daří lépe, tak na to máme jediný argument. Tartan je všude stejně rovný a nikomu nic neodpustí ani v Aši ani v Blansku. Všem atletům a rodičům přejeme pevné zdraví a dostatek elánu do dalších let.

Trenéři AK Blansko Dvorská