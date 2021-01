Zima má vždycky svůj půvab, v uliciích města, v parku i při pohledu na dominanty a pamětihodnosti. Máte svoje zážitky a obrázky? Podělte se s čtenáři, těšíme se na ně na blanensky@denik.cz.

Zimní momemntky z Boskovic. Foto: Monika šindelková | Foto: Deník / VLP Externista

Ze všech stran se Boskovice pod sněhem vypravila podívat Monika Šindelková, do centra města, do parku, kolem hřbitova a do přírody hned za městem. (red)