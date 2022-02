Na trati mu pomáhal jeho tým a také se k němu připojilo několik „chodců“ a běžců, a to nejen za světla, ale i v noci. Pan Vajčner chodil i celou noc obohacenou a sněžení a vichřici a pokračoval ještě v neděli do dopoledních hodin, vždyť šlo o pokus o rekord a o historicky první nordic walking everesting v České republice a zřejmě i ve světě. Trvalo mu to celkem 24 hodin a 59 minut.

Orlické vraždy: Za krvavou lázeň zaplatil Karel Kopáč v kuřimské věznici životem

A proč se celá benefiční akce konala? Svými nordic walking pochody chce Janek Vajčner podpořit Jihomoravské dětské léčebny. Pochody se již konaly v Moravském Krumlově a ve Slovenském Rohožníku a budou se ještě konat ve Strážnici a Znojmě a zakončí v Polském Toruńi 24.dubna.

Monika Šindelková