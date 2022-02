Zámecké skleníky a prohlídka kaméliové sbírky bude veřejnosti otevřena od středy do soboty, vždy od 9 do 15 hodin (v souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními proti pandemii COVID-19).

Sbírka kamélií na zámku v Rájci nad Svitavou byla založena v roce 1973, na základě historické tradice pěstování květin a tropických rostlin místními zahradníky, zaměstnanými v 19. století rodinou Salm-Reifferscheidt. Původní sbírku tvořilo 85 keřů a postupně byla rozšířena na čtyři stovky druhů, z nichž mnohé vypěstovali místní zámečtí zahradníci a nelze je vidět, či zakoupit v podobě semenáčků jinde v Česku. Rájecká zámecká sbírka kamélií je největší v České republice

Zámecké skleníky jsou otevřeny od 2. 2. do 6. 3. 2022, vždy od středy do soboty od 10:00 do 15:00 hodin. Přístup do zahrady je hlavní branou z ulice Blanenská. Vybrané odrůdy kamélií lze během návštěvy skleníků zakoupit. V pokladně skleníku nelze platit platební kartou.

Po dobu výstavy Kamélie a slavnosti života na Státním zámku Rájec nad Svitavou od 25. 2. do 6. 3. 2022 jsou otevřeny návštěvníkům rovněž zámecké skleníky, a to každý výstavní den (s výjimkou pondělí 28. 2. 2022) opět od 9:00 do 15:00. Vstupenka na výstavu platí rovněž jako vstupenka do zámeckých skleníků, nikoli naopak.

Během návštěvy kaméliových skleníků je nutné dodržovat všechna aktuální opatření proti šíření COVID-19 – bezpečné rozestupy, používání respirátorů a roušek, desinfekce rukou.

Zámek Rájec nad Svitavou