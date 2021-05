Proč se jmenjete THE(y) WANTED?

Verča: Název kapely nás napadl v podstatě hned. Odkazuje k divokému západu, kdy osoby titulované oním slovem WANTED, byli dá se říct, jakýmisi tehdejšími celebritami. A dál je tam skrytý dvojsmysl.

Kapela vznikla hned na počátku pandemie Covid -19, koncem března 2020…

Verča: Ano, nemohli jsme zkoušet ani hrát s ostatními kapelami, proto jsme z prosté potřeby hrát a tvořit nahráli jen s Michalem u nás v kuchyni písničku “Křen”. V podstatě to byla napůl legrace.

Michal: Samozřejmě jsme to rozeslali kamarádům a jednoho z nich to natolik oslovilo, že nám rovnou domluvil na začátek června koncert. Trochu nás to překvapilo, protože samotná kapela ještě neexistovala, ale nakonec jsme si řekli proč ne. V podstatě jsme měli hned jasno, které muzikanty oslovit a oni souhlasili. Tak vznikli The(y) WANTED.

Nebylo to stresující? Byl duben, žádný repertoár, koncert za pár týdnů…?

Táňka: Právě naopak. Hrozně nás to bavilo! Ihned jsme začali tvořit repertoár a během měsíce jsme měli nazkoušeno 8 písní.

Kdo skládá hudbu a texty?

Verča: Různě se doplňujeme, ale v podstatě platí, že hudba je na Michalovi a texty na mě. Táňka zas posouvá písničky dál, ať už dvojhlasy či dalšími nápady, ale hlavně svou skvělou basou.

Michal: Repertoár tvoří již ze 2/3 naše plně autorské písně, kde jsme napsali hudbu i text. Občas se nebráníme přebírání písní od zahraničních interpretů, které máme rádi, většinou písní ze 60. a 70. let…například CCR. Naší snahou ale není hrát repertoár "ověřených" hitů, který čekáte od zábavové nebo plesové kapely, hrajeme to, co se nám líbí a myslím, že je to na naší produkci i vidět.

Zmínili jste se i o jiných kapelách. Hráli jste vždycky country, rockabilly či něco podobného?

Verča: Táňka a já jsme v podstatě vyrůstali s kytarou a s písničkami zpívanými u plápolajícího ohně, takže je to tak trochu naše srdeční záležitost. Ale v kapelách jsme se zaměřovali i na jiné styly. Všichni jsme prošli mnoha kapelami a s některými ještě hrajeme. Pro příklad uvedu: Netopýr, Zvuková kulisa, Ve Vlastní Šťávě, Zdravá Výživa, Oka Mžik, Peach U.S., Anna Burešová, Kunštátská dechovka a Boskovická kapela.

Michal: Do country a rockabilly jsme v podstatě “dorostli”. Přineslo nám to obrovskou radost, svobodu a tvůrčí nadšení. Tuhle kapelu jsme si založili za odměnu. Asi jsme si museli projít různými kapelami, abychom zjistili, co nás baví a do čeho má cenu vkládat energii.

Co nám řeknete o členech kapely THE(y) WANTED?

Michal: Jádro kapely tvoří trio Táňka (baskytara, zpěv), Verča (snare drum, zpěv) a já (kytara, foukací harmonika, zpěv). Občas s námi zahraje Henis doprovodnou kytaru a nyní nově Ondra na ukulele.

Nemohu nezmínit Váš youtube kanál. Kdo pro Vás vytváří klipy? Na tak mladou kapelu jich máte požehnaně a jsou povedené.

Táňka: Klipy si točíme sami, občas pomáhají i např. naše děti. Nahrávání hudby má na svých bedrech Michal a jako nahrávací studio nám slouží jednoduše kuchyň. Sami jsme byli překvapení z celkového výsledku. Při tvorbě klipů máme další příležitost k uměleckému vyjádření a je to veliká zábava.

Verča: Když Táňa poslala podkladové video k písni “Chata u Svitavy”, které tvořila spolu s dětmi pomocí stavebnice Lego, brečela jsem smíchy. S klipem k písni “Les” nám nejen za kamerou opět pomáhaly naše děti. Stavebnice Seva zase sloužila k výrobě stativu k natáčení klipu k písni “Déšť”, takže ano, hodně nás to baví.

V textech často zmiňujete řeku Svitavu. Máte k tomu nějaký důvod?

Verča: V tom mám trochu prsty já, jelikož u řeky Svitavy jsem v podstatě vyrůstala. Svitava je krásná řeka s poetickými břehy a je škoda o ní nezpívat. Znám o ní snad jen jednu píseň, tak to trochu napravujeme. A je pravda, že sníme o chatě u Svitavy. Třeba se nám sen někdy splní a založíme si vlastní osadu.

Kde a kdy si kapelu THE(y) WANTED můžeme poslechnout?

Michal: Například 25. června se chystáme do Hodonína, 3. července se zúčastníme 10. ročníku Suchdolského country festivalu, na konci srpna si zahrajeme v Meziříčku u Želetavy. V průběhu léta plánujeme koncerty v Blansku, v Jabloňanech i v Černé Hoře. Aktuální informace můžete najít na našem facebookovém účtu či na bandzone.cz.

Zdroj: Youtube

Na co se ještě můžeme těšit?

Michal: Během podzimu a zimy jsme nahráli základ pro naši debutovou desku, kterou právě mixujeme. Tak snad již brzy vyjde naše první CD. - Děkuji Vám za rozhovor a těším se, že se potkáme někde na koncertě.

Veronika Tůmová

Děkujeme za představení zajímavé nové kapely z Blanenska.