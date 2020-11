Zákaz klecových chovů nezamezí dovozu klecových vajec

Čtenář reportér





V polovině září se v Poslanecké sněmovně hlasovalo o novele zákona na ochranu zvířat proti týrání, v níž je jedním z pozměňovacích návrhů také zákaz klecových chovů nosnic. Když pomineme skutečnost, že do vybudování tzv. obohacených klecových systémů pro chov nosnic byly i v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie investovány miliardy korun, které mají teď přijít vniveč, musíme se zeptat: „Když klecové chovy zakážeme, přestanou se tato vejce v ČR prodávat?“ Nepřestanou. Budou se sem dovážet z Polska, Litvy, Belgie, Nizozemí, případně ze Španělska. Jenom naše krmné obilí se místo zpracování v České republice hezky projede po Evropě, aby se vejce zase přivezla sem. To je „ekologie“!

Blanenští zemědělci pochybují o účelnosti zákazu klecových chovů. | Foto: AK Blansko