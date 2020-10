Nejdříve děti malovaly obrys svého těla a vpisovaly do něj své talenty přímo tam, kde se projevují (prsty – šikovnost, hlava – myšlenky, tělo – sport apod). Na závěr této aktivity své dílko statečně prezentovaly před ostatními. Po obědě se mladí venku zapotili při bojové hře, kde hledali na lístečcích ukryté výroky proti šikaně. Následovalo několik názorných ukázek slovní šikany a hlavně obrany, které excelentně sehrál vychovatel Vlasta z Boskovic s lektorkou Soňou.

„Na závěr se děti v rámci tréninku dostaly vzorově do role slovně šikanovaných, s čímž si ovšem teď už zcela bravurně poradily. O smích, pohyb a pár užitečných znalostí nebylo při setkání nouze… užili jsme si to všichni,“ doplnila lektorka Soňa. Vzdělávací, a přesto zábavný program pro mladé od 15 let, kteří vyrůstají v dětských domovech připravil projekt Začni správně v čele s koordinátorkou pro Moravskoslezský a Jihomoravský kraj Marcelou Dytkovou. „Program je velmi aktivní, jeho součástí jsou různé hry. Mladí spolupracují ve skupinách nebo pracují samostatně,“ vysvětluje koordinátorka Marcela.

Vychovatel Vlasta, pro děti „strejda“ po setkání řekl: „V našich dětech toto setkání zanechalo hluboké zážitky, neboť po příjezdu na domov si spontánně zkoušely svou odolnost proti šikaně i s ostatními dětmi. To, co se naučily na setkání opravdu funguje, to mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Já sám při své práci s dospělými i dětmi tyto praktiky používám a vždy to přináší své ovoce. Naše děti jsou v této oblasti bezbranné, protože žijí ve skleníkovém prostředí, kde je všechno v pořádku a setkání s tvrdou realitou života je pro ně mnohdy velký šok.

Záměrem tématu o přirozeném sebevědomí bylo zamyšlení se nad svými talenty, o které se v sobě děti můžou opřít a více si věřit. U obrany na slovní šikanu šlo hlavně o to, aby se mladí dokázali pohotově bránit při slovních útocích. To vše přes pohyb a zážitek.

Tematická setkání projektu Začni správně probíhají po celé České republice a do hledáčku si berou i další témata související s integrací dětí z dětských domovů a pěstounské péče. Cílem všech je napomoci tomu, aby se tito mladí dospělí postavili na vlastní nohy a byli schopni žít plnohodnotný a samostatný život. Mezi další témata patří například řešení samostatného bydlení a finanční situace, vyrovnání se s náročným dětstvím, jak správně psát životopis a připravit se na pracovní pohovor. Projekt Začni správně poskytuje kontinuální podporu v 85 % dětských domovů v ČR a stará se o více než 720 mladých lidí, kteří odcházejí z dětských domovů a potřebují pomoc v začátku samostatného života. Každý kraj má svého koordinátora, který s mladými řeší praktické záležitosti a funguje i jako psychická podpora.

SOŇA LHOTÁKOVÁ