Některé z nich to naučili a jiným pomohli zdokonalit jejich plavecký styl. Ptáte se, kdo? No přece plavčíci a plavčice z Plavecké školy v Boskovicích. Kdyby nám v Blansku nezavřeli lázně, tak bychom ani nevěděli, jak skvělý je v Boskovicích krytý bazén a jak perfektní je tam lektorský tým plavčíků.

Tito ochotní, sympatičtí a vstřícní mladí lidé se nám věnovali s maximálním úsilím, hravými metodami a profesionálním přístupem. Termín nám upravili dle možností k oboustranné spokojenosti. Pravdou je, že boskovické lázně jsou moderní, prostorné, čisté, vybavené velkým bazénem i vodními prvky, včetně divoké řeky, whirpoolu, bazénků pro neplavce a tobogánu. To byla panečku jízda! Kdo se nebál, mohl vyzkoušet.

Od října tak mohli naši třeťáci absolvovat 20 lekcí plavání v tamních lázních, aby začátkem prosince zakončili svoje úsilí krásným vánočně laděným programem. Děti přivítal sám Mikuláš, kterému asistovali čerti a andělé. Bazén osvětlilo světlo svíček a výzdoba připomínala Vánoce. Prskavky a svíčky sice k vodě moc neladí, ale k vánoční hodině se hodily úplně nejvíc. Jak krásně jsme je povozili po vodě! To se nám tam plavalo, skákalo a padalo do vody, potápělo, jezdilo na tobogánu! Naučili jsme se plavat nejedním plaveckým stylem, vyřádili jsme se s plastovými podložkami, žížalami, tvarovanými deskami a jinými pomůckami. Také jsme si zazávodili a získali cenné srovnání. Mnoho dětí překonalo strach z vody či ostych a všichni si to náramně užili (včetně p. učitelek, které také nakonec naskákaly do vody). Dokonce to vypadalo, že vůbec nikomu nevadilo brzké ranní vstávání. Díky milému personálu a zázemí lázní jsme tam skutečně jezdili moc rádi. A díky profesionalitě, šikovnosti i ochotě řidičů autobusové dopravy Jiřího Šustka jsme byli vždycky bezpečně a rychle dovezeni do Boskovic a zpět tak, abychom stihli ještě nějakou tu Matematiko-češtinu, či jinou zábavnou hodinu.

Děkujeme všem, kdo nám umožnili tak báječnou zkušenost, protože umět plavat a nebát se vody je opravdu docela zásadním předpokladem pro život.

Za všechny žáky 3. A, 3. B a vzorný pedagogický dozor

Irena Čepová

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17