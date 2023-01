A že se ve světě neztratíme, jsme potvrdili i my, žáci Základní školy Šebetov. Do hlavního města jsme vyrazili plni očekávání a věřili v co nejlepší umístění. Vždyť jsme si také na několikatýdenním projektu dali opravdu záležet! Nejdříve jsme jako Robinsoni a Robinsonky vytvořili vzkaz v láhvi, který přinášel zprávu o tom, jak správně s plastovými obaly nakládat. V hodině etické výchovy jsme si povídali o likvidaci PET lahví a jejich dalším využití s ohledem na životní prostředí. Leporelo, jež ukazovalo cestu plastové láhve z obchodu přes odhození v lese až po její uklizení do kontejneru, jsme pak společně vytvořili v rámci výtvarné výchovy. A aby toho nebylo málo, výše uvedené jsme zpracovali také ve formě komiksu.