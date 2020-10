Začátkem října se ZUŠ Boskovice pustila se svými žáky z místních škol (ZŠ a Gymnázia) společně se studenty boskovické SPgŠ do provedení vítězného návrhu výmalby betonové opěrné zdi v Pilském údolí.

Studenti namalovali zeď v Pilského údolí. | Foto: Josef Žemla

Návrhu výmalby betonové opěrné zdi v malebném Pilském údolí v minulém školním roce vytvořili právě žáci ZUŠ pod vedením učitelky výtvarné tvorby Magdaleny Chumchalové. Akce vznikla na podnět místostarosty Lukáše Holíka. O tom, který z šesti předložemých návrhů zeď ozdobí, rozhodli v březnu lidé hlasováním. Dvacet mladých malířů ve věku od 12 do 18 let pojalo práci zodpovědně a osobitě, takže věříme, že jejich snaha přispěje ke zkrášlení vstupu do přírodně působivého boskovického podhradí.