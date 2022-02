Jeskyně Výpustek otevře novou zážitkovou trasu. Bez osvětlení a v podřepu

Velikonoční neděle se slaví po prvním jarním úplňku, který nastane po 21. březnu (dnu rovnodennosti). V roce 2022 připadá Velikonoční neděle na 17. dubna. Postní doba začíná ve středu 2. března, známá také jako Popeleční středa. Do té doby je potřeba ukončit všechny zábavy a reje. Masopust trvá 40 dnů (fakticky je to 46 dnů), do této doby se nepočítá 6 nedělí, které se nepočítají jako masopustní dny. V této době bychom se měli zdržet konzumace nejen masa, ale i oblíbených pokrmů. Je to i opuštění oblíbených činností. Je to nejen fyzický, ale i duševní půst.