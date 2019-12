Z Úsobrna do Čakovic

Žil jsem a vyrůstal v osadě zvané Nový Dvůr. I když administrativně je „naša dědina“ součástí malohanácké obce Jaroměřice u Jevíčka, blíže to máme do sousedního Úsobrna, a to v jižním směru. Je to sotva půl kilometru, stačí jen přejít tzv. Maly pola. Proto jsme tam coby děcka chodili do národní školy a také do kostela sv. Cyrila a Metoděje. Stojí hned vedle místní školy.

Betlém v kostele v Úsobrně. | Foto: Pavel Kyselák