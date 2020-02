Poslední lednový den si připravilo vedení klubu malé kopané Celtic Újezd u Boskovic pro své hráče a partnery další z akcí Celtic – fotbal s DPH (další přidaná hodnota). Tentokráte využilo partnerství s Litovelským pivovarem a přijalo pozvání k exkurzy do jeho závodu.

Exkurze do Olomouce do Litovle | Foto: Monika Novotná

Návštěva pivovaru byla však až poslední zastávkou na cestě. Hned ráno vyrazil plný autobus a nejprve zavítal na vyvýšeninu „Předina“ za obcí Dobrochov u Prostějova, kde jsme se kromě výhledu na celou Hanou ještě dozvěděli, že stojíme nejen ve výšce 313 m n. m., ale hlavně místě geografického středu Moravy a že každý Moravan by měl toto místo alespoň jednou za život navštívit. Po chvíli rozjímání jsme se už ale přesouvali do hlavního města Hané - do Olomouce.