Za tímto horským hotelem probíhá česko-polská hranice na níž jsou vztyčeny hraniční kameny z 20. století, dříve vyznačující hranici mezi Československem a Německem. Stojí tu také hraniční mezník z bílého kamene z doby Ferdinanda III. z roku 1636. Jsou odtud poutavé výhledy na Orlické hory.

Naučná stezka S Kačenkou po stopách sklářů nás přivedla do Kunštátu. Dobrotivá a laskavá Kačenka z Orlických hor je spolu s Rampušákem vládkyní Orlických hor. Kunštát je osadou obce Orlické Záhoří, kde jsme shlédli hřbitov s márnicí i kostel sv. Jana Křtitele s nádhernými vitrážemi, výstavou a vystoupili jsme na kostelní věže. Stylový závěr zájezdu proběhl v Neratově. Tam jsme ochutnali pivo Prorok v místním pivovaru, nakoupili rostliny v samoobslužném zahradnictví a skutečný vrchol nastal v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Tento poutní kostel z 18. věku má unikátní skleněnou střechu ve tvaru kříže. S průvodkyní jsme prohlédli interiér kostela a sami vystoupali do věží kostela, na kůr a do meditační místnosti v západní věži. V hospodě jsme měli společnou večeři. Dlužno podoktnout že všechna tato zařízení provozuje neziskové sdružení Neratov, které tu má také chráněné dílny a pomáhá lidem s postižením a společně s nimi se podílí na obnovení poutního místa. Na hranicích do Polska nebyl žádný pohyb, ale na naší straně se již turisté začínají vracet do těchto krásných míst. Kopce i chaloupky lidové architektury jsou úchvatné a horská květena dotváří barvitou rozmanitost.

Jiří Vymětalík