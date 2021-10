„Děkujeme všem přihlášeným i těm, kteří se snaží zkrášlovat své okolí i celé město. Vážíme si toho, že se přihlásili. Doufám, že v dalším ročníku se přihlásí i ti, kteří si letos netroufli. Hezkých balkónů a předzahrádek, které by měly šanci uspět, totiž vídám po městě celou řadu. Týká se to i místních částí, kde je možná z povahy věci a typu bydlení i více příležitostí k přihlášení,“ dodal místostarosta František Hasoň.

Víme, kde se v Blansku můžete pokochat nekrásnější květinovou výzdobou oken a balkónů a také nejpovedenější předzahrádkou. Alespoň podle názoru hlasujících obyvatel města, kteří v anketě prvního ročníku soutěže Blansko kvete zvolili vítěze. Majitelé nejkrásnějších truhlíků a předzahrádek získají poukazy do Zahradnictví Koupý a další věcné ceny. Ve čtvrtek 14. října jim je předají zástupci vedení města i Zahradnictví Koupý.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.