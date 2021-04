Jaro už je doopravdy tady a sluníčko za oknem láká k výletům. Dokud nepoleví vládním omezení, měli bychom se s nimi držet ve svém okrese. Možná přemýšlíte, kam vyrazit, protože jste na Blanensku už byli úplně všude, dvakrát! A skutečně jste si ta místa prošli nebo projeli na kole? Milan Kužílek se podělil o fotky z nedávného výletu z Boskovic.

Výet z Boskovic přes Svitávku do Letovic a Šebetova. | Foto: Milan Kužílek

O víkendu jsem vyrazil z Boskovic přes Svitavu cyklostezkou do Zbonku k zámku v Letovicích, podíval se, jak zámek zatím z venku vypadá a pokračoval dále z Letovic do Kladorub, odtud do Vanovic, pak do Šebetova kolem zámku, a do Knínic-Sudic a odtud zpět do Boskovic.