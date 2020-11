Letošní školní rok začal pro druháky netradičně – „Slavnost slabikáře“ v blanenské Městské knihovně totiž pravidelně probíhá již na konci 1. třídy. Malé zpoždění způsobila koronavirová opatření, kvůli kterým byla slavnost přesunuta na 29. září.

Pasování druháků ze ZŠ Salmova na čtenáře. | Foto: archiv ZŠ Salmova, Blansko

Každý žák přečetl neznámý text před zraky samotného rytíře, přičemž inspirací všem byla Moje první čítanka z pera Jiřího Žáčka. "Šli jsme do knihovny na pasování a cestou pršelo. Přivolali jsme rytíře a slíbili jsme mu, že se ke knížkám budeme chovat hezky a budeme je chránit. Pak jsme četli z knížky Moje první čítanka. Na začátku jsme se trochu báli a styděli, ale nakonec jsme to všichni zvládli. Potom nás pasoval na čtenáře a stres už jsme neměli. Na památku jsme dostali diplom a knížku O klokanovi ze šuplíku. Ve škole nás čekalo překvapení a rytířská hostina – muffiny.Moc se nám to líbilo a jsme rádi, že nám to nezrušili a mohli jsme si to užít," hodnotí žák druhé třídy tento den. V upomínku na tento den si „noví mladí čtenáři“ odnesli pamětní diplom a poklad nejcennější - knížku.