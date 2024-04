Vzpomínky Pavla Kyseláka z Blanenska: Se školou jsme navštěvovale mistni sklárne

Kdež sem jako kluk chodil do Hosobrna do škole, několekrát do roka sme navštěvovale mistni sklárne. Jednak sme dostale něco dobryho a take sme se podivale, jak se verábi taková vobečejná sklinka. Ale hlavně sme po sklářich chtěle, abe nám hodělale krapaleco.

Vzpomínky Pavla Kyseláka z Blanenska: Se školou jsme navštěvovale mistni sklárne | Foto: Pavel Kyselák

To nám decky vehověl sósed Franta Krčmářu. Přenesl kybl se stodenó vodó, vzal sklářskó pišťalo, nabral z pece trocho rozžhavené sklovine a postil jo do přepravené stodené vode. Za chvilo z ni vetáhl novotó zářici krapaleco. Belo to vlastně rychlo vechlazeny sklo ve tvaro poněkud větši kapke, končici jemném vláskem. OBRAZEM: Jaro v rozpuku pohled čtenáře z Blanenska Tenkrát ve sklárnách dělal aji Tonda Pólu z naši dědině zvané Fameleje. Na dobo, kde ho rožhavené pece fókal trpaslike (flakónke na voňavko), sklinke e jiny zboži, zpominá takto: „Te krapalečke sme dělávale, kdež přešla do fabrike exkurze školáku hlavně ke konco školniho roko. To krásnó, hladkó a leskló slzečko sme strčele učitelce do kapse a nenápadně sme holomile ten tenké vocásek. V to rano měla v kapse milión kósku střipku a leknotim se meslim aji troško scvrkla. Takovy sme dělávale skopičene. Teď je z hosbrnské sklárne obrovská véroba a denni produkce se čitá v desitkách tun za den a krapalečko ož nehomi nikdo hodělat.“ Poznámka:

Skláři v Čechách říkají krapalici slzička či slza. Pavel Kyselák

Člen Obce spisovatelů ČR