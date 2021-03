Za okny se ještě před pár dny proháněly vločky, v kalendáři už je jaro. Proto se se zimou pomalu loučíme ohlédnutím za někdejším lyžařským vlekem ve Vavřinci.

Na vleku. Předávání diplomů. | Foto: archiv TS Vavřinec

Obec Vavřinec leží v členitém terénu na severním okraji Moravského krasu ve výšce 550 m n. m. Do konce sedmdesáých let minulého století zde byly pro sjezdové lyžování využívány různé svahy okolo obce. Výcvikem lyžování se nejprve zabývala místní TJ, později Svazarm (dnes Technické sporty). Hrstka lyžařských nadšenců se v roce 1979 rozhodla vybudovat vlastní vlek, a to na severním svahu zvaném Žemla v lokalitě Zdálky. Hlavními tahouny tvůrčí skupiny byli Alois Nečas, Jan Pořízek, Josef Pořízek, Vladimír Ditrich, Miroslav Ditrich a Václav Musil. Původní myšlenka na zkonstruování vleku byla rozpracována na základě fotografií a nákresů různých vleků, se kterými se lyžaři setkali na horách. Inspirací pro ně byl zejména starší ze dvou vleků na Hořicích u Blanska, typu Transporta VL 200-1, jehož provozovatelé poskytli pro stavbu ve Vavřinci cenné informace.