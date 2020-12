Ještě loni to byl jeden z nejčastějších výletů před Vánoci. Ze Znojma, Břeclavi i Brna člověk návštěvu adventní Vídně zvládl třeba i vlakem či autobusem na otáčku. Letos můžeme jen listrovat fotkami a vzpomínkami. Měli jste svoje oblíbené adventní a vánoční výlety také? Podělte se s ostatními čtenáři o své fotky a zážitky, těšíme se na ně na e-mailu redakce.blanensky@denik.cz

Obrazová vzpomínka na tradiční adventní trhy ve Vídni | Foto: Deník / Martin Moštěk

Zajet do Vídně na kafe a na procházku je příjemný zážitek v každém ročním období. Advent ale Vídeň umí obzvláště dobře. Ať jste tam přijeli ve všední den nebo o víkendu, lidí bylo vždycky a plno a kolem sebe jste slyšeli hovory nejen ve většině řečí někdejší podunajské monarchie, ale také různé přízvuky angličtiny, ruštinu a další řeči. Vídeň je město jak postavené pro procházky, samotné centrum není příliš rozlehlé a vánoční trhy rozhodně nemusíte hledat jen před radnicí. Ano tam jsou zřejmě největší, ale stánky s punčem, pečenými kaštany a dalšími pochutinami najdete téměř na každém rohu. Svou „vesničku“ vánočních stánků mají u Belvederu, na náměstí Marie Terezie naproti Hofburgu mezi Uměleckohistorickým a Přírodovědným muzeem, najdete na obchodních třídách i uličkách. K těm malebnějším určitě patří starovídeňský trh na náměstí Freyung u Schöttenkirche i nedalekém náměstí Am Hof. Svou atmosféru má trh před působivým barokním kostelem sv. Karla Boromejského na Karlově náměstí. A pokud si jednou chcete udělat vycházku a zjistit, jak je doopravdy dlouhá slavná Maria Hilferstrasse vyražte po ní od muzejní čtvrti a za hodinku svižné chůze budete na dohled od Schönbrunnu. Pokud chcete stihnout prohlídku císařských sálů nebo zajít do ZOO bude ale asi lepší jet tramvají.