Vánoce s vlaškó z Hosobrna Pavel Kyselák, člen Obce spisovatelů České republiky, zavzpomínal na Vánoce svého dětství, které prožil se svými rodiči v Novém Dvoře, nedaleko Jevíčka. Konkrétně na jeden Štědrý den, který trochu zkomplikovala zatoulaná slepice.

Vzpomínka na Štědrý den Pavla Kyseláka. | Foto: Pavel Kyselák

Přečtěte si jeho příspěvek v malohanáčtině. Naše drahy slipke vám bele pěkny potvore. Muj děda František jim hopletl parádni kukaňo, a dež se jim nelibilo tam snášet vajička, měle eště velké koš zvané hóhrabečňák. No ja, jenže naše tvrdohlavy slipke si vebrale hnizdo podle sebe. A kdež pár dni ani ve velkym košo nebelo kolem sádrovyho podkladko nic, nastalo velky pátrani. A tak sme hledale a špiónile, kde se dalo, až sme zjistile, že zanášijó pod velkó hroškó, pod keró bele akorát velky kopřeve a křovisko. „Ja bať, na to só slipke pěkni previti“, řikávala decke tetička zvaná Grénarka.

Jednó na Štědré večir sem bel eště za božiho světla pověřené, abech zahnal slipke do kornika. No jak počitám, tak počitám, jako na potvoro jedna vlaška cheběla. Tak sem to šil nahláset našém a nastalo rodiny pátrani, kde be mohla ta tolačka bet. Za chvilo sme slešele šostot nad stodoló, kde bela holožená sláma. No ja, jenže hlópá slipka bela hovězněná na krajičko hure v samym roho a zarovnaná slamó. Jako na potvoro to bela mladá vlaška, keró nám darovala Květoša ze sósedniho Hosrbrna. Dalo nám dosť práce e přemlóváni, abe zatólaná hosrbrnská slipka slizla dolu. Teprvá potom sme mohle v klido zasednót ke štědrovečernimo stolo.

Pavel Kyselák Nový Dvůr a Úsobrno - o. Blansko