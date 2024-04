Nákladní automobil Tatra 111 známe většinou jako valník, sklápěč i nosiče speciálních nástaveb, jako byl autojeřáb, autobagr, cisterna nebo cisterna PHM. Mám na typ Tatra 111 "slabost", myslím si, "že něco vím " o Tatře 111, proto mě překvapilo, když jsem zjistil, že u nás jezdil jako jediný vyrobený kus autobusu Tatra 111

Vzpomínka na legendární Tatru 111. Jako autobus vytáhl kolegy z pole plné bahna | Foto: poskytl Vlastimil Tělupil

Začal jsem proto hledat další informace o tomto autobusu. Bývalý soused byl řidič autobusu a vzpomněl si, že v roce 1953 viděl jezdit v Jáchymově autobus Tatra 111, který vozil odsouzené. Vím, že byl u nás vyrobený jen jeden autobus Tatra 111, proto jsem se začal zajímat o jaký autobus se jednalo.

Napadlo mě jediné vysvětlení, že to byla upravená skříňová Tatra 111, která jezdila jako pojízdná dílna ve Wehrmachtu. Logicky jsem začal u našeho největšího výrobce firmy Sodomka Vysoké Mýto. Tam byl v roce 1943, krátce po zahájení výroby Tatry 111, připraven výkres autobusu Tatra 111 ještě s původním označením podvozku T111 6500 / 111.

Další výkres je datován do roku 1944 a ještě další výkres autobusu Tatra 111 vznikl v roce 1946, ale ani v jednom případě nebyl prototyp tohoto autobusu vyroben, proto jsem byl zase na začátku svého pátrání a začal jsem pátrat znovu.

Další informace hovoří o tom, že 25. 11. 1948 byl v ČKD Tatra Smíchov převzat prodloužený podvozek Tatry 111 s označením "prodloužené autobusové šasi". Pak je tady "bílé místo" a informace, že v březnu 1953 byl s použitím dílů z trolejbusu Tatra T 400 postaven autobus, který používala ČKD Tatra Smíchov. Dá se říct, že to byla z nouze ctnost, protože i když ČKD autobus potřebovalo, při nedostatku autobusů v té době nemělo téměř žádnou šanci nový autobus získat, tak si vlastně postavili autobus pro sebe.

Řidiči v té době byli pánové Sykora a Špůrek. Na přelomu let 1963 / 1964 provedli zaměstnanci pod vedením Josefa Jonáka s použitím dílů z trolejbusu, tehdy nového typu Škoda 9 TR, přestavbu autobusu do takového stavu, v jakém je na dochovaných fotografiích. Přestavba byla hotová na jaře 1964 a za odměnu pro pracovníky, kteří se na přestavbě podílel,i byl uspořádán tehdy atraktivní zájezd do NDR. Autobus v ČKD jezdil až do roku 1966, kdy ČKD dostalo nový autobus Škoda 706 RTO a autobus Tatra 111 již nebyl moc často v provozu.

Posledním řidičem tohoto typu autobusu byl v ČKD Tatra pan Švec. Jaké byly jeho další osudy? Nevím přesně, jak to bylo, co bylo mezitím, jen vím, že se tento autobus objevil v STS Hustopeče. Jak tu dlouho jezdil se mi zatím nepodařilo zjistit, ani nevím přesně kdy došel do JZD Velké Pavlovice. Asi to bylo kolem roku 1966 -1967, kdy přišel tento autobus do JZD Velké Pavlovice, kde s ním jezdili tři řidiči. Pánové Novák, Hlávka a Melichar.

Autobus byl využíván trvale, jezdili s ním obyvatelé Velkých Pavlovic na zájezdy, družstevníci na pole nebo myslivci na hony. Na zájezdech zažili i různé příhody. Například když s tímto autobusem přijeli na pouť do Žarošic, kde autobusy parkovaly na louce. Autobus Tatra 111 si přicházeli prohlédnout řidiči tehdy zánovních autobusů Škoda 706 RTO, dělali si z něj legraci, ale netušili, že se situace změní. Začalo pršet, déšť rozbahnil louku, na které autobusy parkovaly, a řidiči těch autobusů, kteří si ze "Stojedenáctky" dělali legraci, začali chodit za řidičem autobusu Tatra 111 s prosíkem, aby je z louky vytáhl, protože i když tato Tatra byla autobus, měla znak pohonu jako klasická Tatra 111 6x6 hnaná všechna kola a ona tyto autobusy dokázala z rozbahněné louky vytáhnout.

Ve Velkých Pavlovicích dostali i k autobusu nosnou rouru, která byla asi o dva metry delší ve srovnání s valníkem, ale v provozu ji nikdy nemuseli využít. Autobus byl sešrotován asi v letech 1972 -1975, motor byl výborný, proto byl prodán do Agrostavu v Hustopečích. Ještě dnes si lidé ve Velkých Pavlovicích vzpomenou na tento autobus, přece to byla jejich "Stojedenáctka". Tento autobus byl u nás jediný, proto si zaslouží alespoň tuto malou vzpomínku.