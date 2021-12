Závody zahájil starosta Jaroslav Dohnálek, který ve své řeči vyzdvihl hlavního pořadatele Čestmíra Sekaninu, který se mladým vzpěračům věnuje roky, a to že se rozhodli letos Velkou cenu ve vzpírání uspořádat a předal řediteli Čestmíru Sekaninovi obálky s cenami pro 1. tři nejlepší vzpěrače.

Jelikož na Slovensku panují přísnější proticovidová opatření, zúčastnily se bojů o pohár jen 3 družstva, a to z Boskovic, z Holešova a z Náměšti na Hané.

Letos se jako nejlepší vzpěrač na prvním místě umístil místní Petr Mareček s 348 body. Na druhém místě s 330 body se umístil Arnošt Vogel z Náměště na Hané a třetí příčku obsadil opět místní silák Vlasta Šafařík s 308 body. Ve skupině Junioři do 15. let na stupeň vítězů vystoupil Jan Hartl z Boskovic s 210 body. O druhou a třetí příčku se podělili rovněž vzpěrači z Boskovického oddílu, a to Štěpán Lepka se 179 body a Viktor Jura se 161 bodem.

Ve skupině do 20. let s 283 body zvítězil místní borec David Kolář. O druhé a třetí místo se podělili sourozenci Komárkovi, rovněž z Boskovic. Lukáš s 235 body a Dominik s 232 body.

Monika Šindelková